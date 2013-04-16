Летние фестивали в Москве: рыцарские турниры, фейерверки и спектакли

Фото: ИТАР-ТАСС

Этим летом на различных площадках Москвы пройдут тематические фестивали, которые соберут сотни творческих и активных горожан, а также их единомышленников из разных уголков страны. М24.ru подготовил свой путеводитель, чтобы вы не пропустили ни одно интересное событие.

Итак, Весенний фестиваль цветов в столице, который стартует 20 апреля, продлится вплоть до 2 июня. Проходить он будет в Ботаническом саду МГУ. На этой площадке посетители смогут полюбоваться магнолией, первоцветами, тюльпанами, нарциссами, гиацинтами и редкими древовидными пионами. В нескольких местах сада зацветут дальневосточные сакуры, как обычные - с белыми цветками, так и крупноцветковые и даже пурпурнолистные. Также можно будет наблюдать цветение различных сортов сирени, груш и даже абрикосов.

15 и 16 июня слух столичных меломанов будут услаждать музыканты-участники фестиваль Усадьба Jazz. В этом году мероприятие отмечает свой 10-летний юбилей. В масштабном празднике мелодий примут участие коллективы и исполнители из России, Украины, Белоруссии, Великобритании, США, Германии, Италии, Израиля, Бразилии и других стран.

Фото: ИТАР-ТАСС

А в музее-заповеднике "Коломенское" 21, 22 и 23 июня ожидается рыцарский парад и турнир. Фестиваль "Времена и эпохи – 2013" подарит посетителям незабываемые впечатления, ведь на специально отведенном ристалище состоятся настоящие бои на копьях и булавах. Атмосферу Средних веков обещают воссоздать отечественные и зарубежные исторические реконструкторы.

Рядом обустроят с ристалищем рыцарский лагерь для участников соревнований. А специально для зрителей возле центральной площадки разместят информационные стенды, на которых будут появляться результаты состязаний.

В нынешнем году часть фестиваля впервые будет посвящена монгольскому игу и европейскому рыцарству.

На территории ВВЦ 29 и 30 июня состоится фестиваль PARK LIVE, в котором примут участие знаменитые российские и зарубежные музыкальные группы. Хедлайнером первого дня фестиваля станет группа The Killers. Свое участие в проекте уже подтвердили группы Paramore, Justice, Crystal Castles, Мумий Тролль и многие другие.

Одним из главных культурных мероприятий столицы станет фестиваль "Лучший город земли". В период с 20 апреля по 8 сентября в каждом столичном округе пройдут более 1,5 тысяч мероприятий. Все они запланированы на выходные дни. Своими выступлениями москвичей порадуют уличные музыканты, актеры, спортсмены-экстремалы и художники. При этом регулярно начнут открываться арт-объекты граффити, созданные лучшими художниками России и мира на объектах городской инфраструктуры.

Начало фестивалю положит программа "Чистый город", в рамках которой проведут генеральную уборку города. А с мая по сентябрь состоится фестиваль уличной городской культуры, во время которого каждые выходные будут выступать уличные музыканты и художники.

Центральными площадками проведения фестиваля станут парки, бульвары, пешеходные зоны, акватория Москвы-реки, пешеходные и промышленные зоны.

В число ожидаемых культурных событий попали Фестиваль новых городских культур, Фестиваль парковой моды и эко-фестиваль "Земляничное дерево", который собираются проводить в 12 парках на протяжении всего летнего сезона.

Также стоит отметить Гастрономические фестивали, в рамках которых пройдут вкусные праздники "Кухни мира" и "Сезонные продукты".

Самые успешные проекты лета москвичи выберут на сайте фестиваля www.lgz-moscow.ru и увидеть их вновь в программе Дня города, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

В августе также запланирован Фестиваль фейерверков с участием команд из стран Европы, СНГ и городов России. Организаторы подготовили 12 пиротехнических праздников, участники которых будут бороться за право запустить фейерверк в День города – 7 и 8 сентября.

Фото: ИТАР-ТАСС

Как оказалось, август богат на различного рода фестивали. Например, с 15 по 18 число этого месяца в павильоне номер 69 на ВВЦ ждут всех городских сладкоежек. Здесь пройдет московский международный Фестиваль сладостей, в котором свое мастерство проявят лучшие производители шоколада, конфет, тортов, пастилы и безалкогольных напитков. Также на выставке будет работать медовый салон, а еще – павильоны для проведения мастер-классов и дегустации.

Заядлые театралы с нетерпением ждут XI международный Чеховский фестиваль, который пройдет с 19 мая по 17 июля. В этом году мероприятие отмечает свой 20-летний юбилей.

Программа поделена на три части: мировая серия, московские театры и региональная программа: "Спектакли XI МТФ им. А.П. Чехова и международные проекты Чеховского фестиваля в городах России и в Риге".

На столичных площадках спектакли представят Джеймс Тьерри-Чаплин (спектакль "Рауль"), Робер Лепаж ("Карты!.Пики"), Сильви Гиллем (6000 Miles Away), Дэвид Мартон ("Небесная гармония") и другие известные артисты. Впервые в Чеховском фестивале заявлен один из ведущих немецких театров "Каммершпиле". Артисты сыграют на столичной сцене "Процесс" по одноименному роману Франца Кафки. Спектакль от режиссера Андреаса Кригенбурга завоевал множество театральных премий за оригинальную подачу материала.