Alex Clare: "Моя собака знает, что такое вдохновение!"

11 августа британец Alex Clare, чей хит Too Close несколько лет подряд не сходил с эфира радиостанций и звучал в рекламе Microsoft, выпустил новый альбом. Three Hearts стала второй студийной работой музыканта, который виртуозно миксует в своих треках джаз, рок, электронику и еще с десяток стилей.

M24.ru пообщался с Алексом и узнал, как иудаизм, который он активно исповедует, влияет на работу, почему не страшно иметь песню Too Close в качестве визитной карточки и отчего его новый альбом - вовсе не "белый соул".

- Алекс, с момента выхода твоего дебютного альбома прошло три года. Теперь состоялся релиз второй пластинки, Three Hearts. За это время в тебе наверняка многое изменилось?

- О, многое! Карьера пошла в гору, я добился успеха на международном уровне – спасибо, в частности, Too Close за это. Из малоизвестного лондонского музыканта я внезапно стал популярным во всем мире исполнителем . Это мило.

Стало больше туров, я все время где-то выступаю. А еще я теперь семейный человек – что просто потрясающе. Честно говоря, теперь чувствую себя абсолютно другим, нежели три года назад. Наверное, потому что жизнь кардинально изменилась. Признаюсь, я стал куда счастливее! (смеется)

- Твой новый альбом вновь совмещает джаз, поп, рок, танцевальную музыку?

- Да, разных стилей в нем полно, как и на прошлой пластинке. Правда, есть и некоторые отличия: например, звучание этого альбома более классическое, потому что я фокусировался скорее на самих треках, чем на пост-продакшене.

Впрочем, фьюжн и электроника тоже будут присутствовать в музыке, как и прежде. Просто теперь я начал двигаться в чуть-чуть ином направлении, нежели прежде.

- Ты недавно написал в Twitter, что Three Hearts кто-то охарактеризовал как "белый соул 80-х, далекий от расизма"...

- Да! Но сам я его так никогда бы не описал – ну какой это "белый соул"! (смеется) Я просто процитировал одного английского журналиста – достаточно ограниченного, как мне кажется. Раз он так охарактеризовал мою пластинку, значит, видимо, услышал максимум одну песню с нее.

Сам я сказал бы, что мой новый альбом классический, электронный и звучащий так, как должна звучать музыка будущего.

- Самая известная и популярная из твоих песен – это Too Close. Как думаешь, War Rages On или еще какой-нибудь сингл с нового альбома сможет составить ей конкуренцию?

- Это было бы неплохо. Очень надеюсь. Если War Rages On ждет такой же (или даже еще больший!) успех, я буду, безусловно, счастлив. Но это вовсе не самоцель, на самом деле. Я всегда благодарен тому, что получаю.

- А ты не боишься, что Too Close может так и остаться визитной карточкой Alex Clare?

- Боюсь? Да нет, конечно. Может быть, это звучит как самолюбование, но я, напротив, рад, что эта песня узнаваема куда больше, чем какая-либо другая на свете. Я счастлив и обожаю этот трек.

- Ты совсем недавно был хедлайнером одного из опен-эйров неподалеку от Москвы. Как тебе у нас?

- Понравилось – играть было здорово, публика фантастическая. Все круто, в общем.

- Планируешь в ближайшее время приехать с новым альбомом?

- Надеюсь. Никаких планов пока нет, но если пластинку заметят, если она понравится слушателям, я обязательно приеду. Буду очень рад вернуться в Москву и посетить другие российские города.

- Я знаю, что ты довольно часто посещаешь Иерусалим... Да и вообще ведешь жизнь ортодоксального иудея. Как это влияет на твою работу?

- Достаточно сильно. Иудаизм – это религия, которую нужно "практиковать": она отражается почти на всех аспектах повседневной жизни. Влияет на личность в целом.

Не думаю, что мою музыку можно охарактеризовать как иудейскую – я на это вовсе не претендую. Но иудаизм определенно оказывает влияние на мое творческое вдохновение.

- А что насчет рекламы? Too Close звучала в ролике Microsoft. Тебе хотелось бы снова "связаться" с этой индустрией?

- Ну да, не буду против, если кто-нибудь опять захочет использовать мою музыку в своей рекламе. Почему бы и нет?

- Ты в одном интервью говорил, что многие твои друзья раньше играли в разных группах просто потому, что в британском городке, где ты рос, было больше нечего делать…

- Ха-ха, да! Это совершенно точно. Делать было нечего. (смеется)

- А когда ты понял, что лично для тебя музыка – нечто большее, чем просто развлечение?

- Я обожал музыку, играл везде, где только можно, выходил на сцены кучи разных мест. И потом в какой-то момент инстинктивно осознал, что музыка – это огромная часть меня, то, чем я являюсь. Все получилось само собой.

- Что вдохновляет тебя на написание музыки и текстов?

- Любовь, жизнь, путешествия – пищей для вдохновения может быть все, что угодно. Кстати, вот мы с тобой болтаем, а моя собака сзади лает – видимо, тоже полна вдохновения. (смеется) Знаешь, мир – это удивительное место, полное удивительных вещей.

Alex Clare с детства занимается музыкой - играл на трубе и барабанах. На творчество будущего композитора вдохновлял отец, который исполнял для него джазовые треки в собственной аранжировке. Дебютный альбом музыканта - The Lateness of the Hour - был выпущен в 2011 году, его успех принес британцу международную известность.

Главным хитом Алекса стала песня Too Close, которая после своего выхода звучала в клубах, барах и кафе по всему миру.