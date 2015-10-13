Аллегории джаза: В России стартовал фестиваль Leo Records

Фото предоставлено организаторами

В России стартовал четвертый фестиваль Leo Records – музыкальное событие международного масштаба, уникальное по представительности и резонансу. В течение пяти дней меломаны пяти городов увидят и услышат выступления новоджазовых музыкантов сразу нескольких поколений — из России, Германии, Болгарии, Голландии, Норвегии, Литвы, Швейцарии, Испании.

Действительно, сопоставимых с этим фестивалем мероприятий в России не так много – на ум приходят разве что фестиваль памяти Курехина "СКИФ" и московские "Длинные Руки". Но тут не стоит расставлять приоритеты и места: и тот, и другой, и третий во многом обязаны своим существованием человеку, чье имя заложено в название нынешнего фестиваля.

Бывшего ленинградского филолога и спортсмена Леонида Фейгина слушатели "голосов" узнали как Алексея Леонидова: эмигрировав из СССР, он стал работать на Русской службе BBC под вышеупомянутым псевдонимом и добился там репутации одного из лучших ведущих (надо понимать, что джазовая программа не была основным его занятием на радио). Кстати говоря, это именно Лео привел на ВВС Севу Новгородцева. Но меломану Фейгину, "болевшему" джазом еще на родине, а в зарубежье открывшем для себя новые горизонты в виде свободного джаза или, как позже стали говорить, новой музыки, одного радио было мало: узнавая талантливых музыкантов, он мечтал делиться их музыкой со всеми. Так в 1979-м была основана фирма грамзаписи Leo Records.

Безумием казалась идея русского эмигранта создать независимый лейбл, да еще и выпускающий музыку, адресованную отнюдь не самому широкому кругу слушателей. Сегодня, когда в мире новой музыки Leo Records с каталогом, в котором более 800 релизов – одна из самых уважаемых компаний звукозаписи, при этом остающаяся независимой и действующей, идея эта не кажется такой уж нереальной. К тому же в этом каталоге, помимо настоящих звезд мирового масштаба вроде Энтони Брэкстона, Сан Ра, Эвана Паркера и Сесила Тейлора, а также звезд новой музыки поменьше масштабом, но не менее значимых (вроде Джанкарло Николаи, Мэрилин Криспелл, Юджина Чэдбурна), есть имена, которыми гордится Россия – Сергей Курехин, трио ГТЧ (Вячеслав Ганелин, Владимир Тарасов, Владимир Чекасин), Валентина Пономарева, ансамбль "Архангельск", Анатолий Вапиров… Собственно, ради ГТЧ, ставших с его легкой руки заслуженно известными во всем мире, а потом и ради других русских музыкантов, Фейгин затеял всю историю с лейблом, и, получая из Союза разнообразными способами их записи, издавал их неизменным комментарием: "Музыканты не несут ответственности за публикацию этих записей" – чтобы обезопасить своих героев, тех, кто оставался за железным занавесом.

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=lKN4kEsBnVM]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь:Funked Up East

Когда барьеры рухнули, комментарий исчез – а Leo Records продолжала свою деятельность уже без оглядки на КГБ. В 1989-м силами Фейгина вышла невероятная восьмидисковая антология новой музыки из России, названная "Документ", а в 1992-м он ушел с ВВС, чтобы заниматься любимым делом, оставшись лишь соведущим новгородцевского "Севаоборота" – и то лишь до 1999 года, когда окончательно посвятил себя звукозаписи.

Этим он занимается и поныне, издавая альбомы в том числе, конечно же, российских музыкантов. Авант-фольклористы Евгений и Анастасия Маслобоевы из Иркутска, трио Кондаков-Волков-Шилклопер, архангельский гитарист Тим Дорофеев, пианист из Петербурга Алексей Лапин, московский ансамбль Goat's Notes – все они, сольно или в смешанных проектах, выпускают свою музыку на Leo Records. И, конечно же, нельзя не упомянуть Алексея Круглова, композитора и саксофониста, чьими усилиями, собственно говоря, возник четыре года назад и проводится сегодня фестиваль Leo Records в России.

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=uYvvJz5T4eg]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: Mark Nakoykher

Рассказывает Алексей Круглов:

– В новую музыку я пришел из джаза. Нет, я сейчас играю и академическую музыку, и электронику, но именно свободная импровизация, музыка невероятно многомерная, дает возможность максимально образного мышления, позволяет использовать метафоры и аллегории в музыкальном языке.

В 2011 году мы с эстонским гитаристом Яаком Соояаром выступали в Лондоне. Как-то вечером, сидя вместе с Лео в гостях у радиожурналиста и музыкального критика Алека Кана, обсуждали возможность приезда в Москву Вячеслава Ганелина. Дело было решенное, но казалось обидным просто провести концерт – и тут же родилась идея фестиваля. В Москве он прошел тогда на двух площадках, с гораздо меньшим, чем теперь, числом участников, но народу пришло много – и возникла идея проводить его ежегодно.

Фото предоставлено организаторами

В нынешнем году в одной только Москве фестиваль пройдет на нескольких площадках, среди которых предсказуемы, конечно, три – КЦ "Дом", некогда силами покойного критика и промоутера Николая Дмитриева ставший своего рода колыбелью и местом прописки свободной импровизации, Государственный центр современного искусства и Клуб Алексея Козлова. Впервые концерт фестиваля пройдет в Музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница", и совсем необычным кажутся выступления новоджазовых музыкантов в молодежных клубах "ДИЧ", Powerhouse и "Шаги". Впрочем, как считает Круглов, это совершенно закономерно:

– Сегодня эту музыку играет много молодых музыкантов. Готовясь к фестивалю, я насчитал среди его участников представителей четырех поколений! А это значит, что музыка продолжает жить, а значит, она должна звучать и в знаковых для молодежи местах.

Среди зарубежных участников особо стоит отметить немецкий вокальный квартет VocColours – это хедлайнеры фестиваля. Каждый из участников квартета – самостоятельный артист, а вместе они – удивительное сочетание тембров, манер, диапазонов, создающее на сцене ощущение истинного творения: кажется, что квартет буквально способен создавать миры.

Видео: [URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=7CwygiezeTQ]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: Eberhard Kranemann

Из Литвы приезжает известный барабанщик Аркадий Готесман, из Болгарии – саксофонист Анатолий Вапиров, Швейцарию представит скрипач Винсент Милью, Испанию – гитарист Анхель Онталва. Из Грузии приедет барабанщик Ираклий Санадирадзе. На Leo Records Festival in Rissia будут и норвежские музыканты: контрабасист Стейнар Ракнес и исполнительница традиционных песен народа саами Сара Мариэлле Гауп Беаска.

Видео: [URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=frBM1H0gMhw]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: Tonny Bugge

Традиционно весьма представителен состав российских исполнителей. Помимо Анатолия Круглова, который выступит в составе сразу нескольких проектов, в фестивале участвуют ансамбль Goat's Notes, молодежный фри-оркестр под руководством Евгения Маслобоева, композитор-импровизатор Роман Столяр, пианисты Григорий Сандомирский, Андрей Разин и Алексей Наджаров, саксофонист Юрий Яремчук, барабанщик Олег Юданов, дуэт Critical Mass…

Видео: [URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=bMKZH8VjYis]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: Антон Родионов

На одной сцене сойдутся два близких по концепции, но разных по воплощению коллектива: ансамбль солистов "Оркестра московских композиторов" и "Большой ансамбль московских композиторов" под руководством трубача Андрея Соловьева.

Видео:[URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=mBODQK76VcM] YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: Glafira Dorofeeva

Свой юбилей отметит на сцене легендарный духовой состав "Три О" саксофониста Сергея Летова: в этом году ему исполняется тридцать лет. Кстати говоря, Сергей, известный еще и как публицист, прочтет в рамках фестиваля лекцию о Сергее Курехине.

Видео: [URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=vmbvWEYiGuY]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: Glafira Dorofeeva

Во время фестиваля состоятся две кинопремьеры. Во-первых, издательство "Геометрия" представит первое в истории издание на DVD цикла документальных фильмов "Новая музыка из России", снятого для британского телевидения в 1990 году. И, во-вторых, будет показан документальный фильм режиссера Оксаны Матиевской "Такая музыка", снятый на Лео-фесте в прошлом году – пожалуй, это первая в XXI веке попытка осмыслить новую импровизационную музыку языком кино.

И, конечно же, на фестиваль, который, помимо Москвы, пройдет в Екатеринбурге, Казани, Архангельске и Санкт-Петербурге, приедет и сам Лео Фейгин – и не только как человек, чьим именем назван этот музыкальный праздник неутомимых экспериментаторов, но и чтобы представить новые альбомы лейбла. И среди них – альбом, записанный на прошлом фестивале с участием саксофонистов Франка Гратковски и Алексея Круглова, пианиста Семена Набатова и перкуссиониста Олега Юданова. Он посвящен 35-летию Leo Records.