Джазовая певица Полина Зизак выступит в клубе Алексея Козлова

Полина Зизак. Фото: Предоставлено клубом

15 февраля в клубе Алексея Козлова выступит московская вокалистка Полина Зизак, поющая jazz, soul, funk и r’n'b. Она представит новую программу с расширенным составом музыкантов и исполнит песни Toto, Jacksons Five, Gino Vanelli, Marvin Gaye, Stevie Wonder, а также личные композиции.

Уже несколько лет Полина является резидентом московского проекта Jazzparking, а прославилась певица благодаря телевизионному шоу "Голос", где дошла до полуфинала первого сезона.

Полина Зизак выступала с такими именитыми джазменами, как Игорь Бутман и Даниил Крамер, а также со звездами мировой джазовой сцены.

Начало – в 20.00, вход – от 500 рублей.

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