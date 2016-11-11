Хибла Герзмава и Даниил Крамер записали классику в джазовой обработке

Фото предоставлено фирмой "Мелодия"

Фирма "Мелодия" выпустила совместный альбом солистки Московского музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко и трио джазового пианиста Даниила Крамера "Опера. Джаз. Блюз". Диск уже поступил в продажу. Об этом сообщает пресс-служба "Мелодии".

На диске 14 композиций. Преимущественно это классический репертуар от Моцарта до Шопена, преподнесенный с позиции законов жанра кроссовера. Как отмечает "Мелодия", музыкальный материал, контрастный по своей стилевой принадлежности, подбирали больше года: "Здесь и "Ave Maria" Шуберта, и необычная аранжировка "Аллилуя" Моцарта, непохожая сама на себя "Инезилья" Глинки и, казалось бы, непривычный для Хиблы Герзмава джазовый хит "Fly me to the moon".

Летом этого года в Зеленом театре ВДНХ Крамер и Герзмава анонсировали выход этого диска и презентовали слушателям программу "Опера. Джаз. Блюз".

17 ноября Хибла Герзмава предстанет в своем традиционном амплуа классической оперной певицы – она исполнит арии и дуэты (вместе с Теодором Илинкаем) из опер Гаэтано Доницетти, Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини. Этим концертом откроется XVI фестиваль "Хибла Герзмава приглашает...". За дирижерским пультом – Феликс Коробов.