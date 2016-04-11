Конкурс Cinema Jazz Awards пройдет в Москве в десятый раз

Фото: Zuma/TASS/Manuel Balles

15 апреля в Клубе Игоря Бутмана в десятый раз пройдет конкурс Cinema Jazz Awards. Как подчеркивают организаторы, мероприятие состоится после двухлетнего перерыва.

На сцену поднимутся четыре популярных джаз-коллективы, чтобы исполнить саундтреки к шедеврам немого кино. В этот вечер со своими авторскими программами выступят Алина Ростоцкая и Jazz Mobile, группа Сергея Долженкова – Евгения Побожего, органное трио Всеволода Тимофеева, Ирина Родилес и трио Владимира Нестеренко. Они поборются за звание "Лучшего тапера страны".

Будет также показан короткометражный фильм Михаила Довженко "Скрабл".