LIVE: что сгубило великого Гэтсби

Фото: m24.ru/Юлия Иванко
9 ноября в Библиотеке-читальне им. И. С. Тургенева состоится лекция из цикла "Великие книги XX века" литературного критика и писателя Артема Новиченкова, посвященная романам "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и "Праздник, который всегда с тобой" Эрнеста Хемингуэя.
Речь пойдет о поколении эпохи джаза: моде, музыке, нравах и праздном Париже. Артем Новиченков расскажет о взглядах на жизнь, творчество и алкоголь Хемингуэя и Фицджеральда, а также назовет истинную причину гибели великого Гэтсби.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 9 ноября в 20.00
- Что: лекция по литературе
- Кто: Артем Новиченков
- Кому смотреть: книгочеям