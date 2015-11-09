LIVE: что сгубило великого Гэтсби

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

9 ноября в Библиотеке-читальне им. И. С. Тургенева состоится лекция из цикла "Великие книги XX века" литературного критика и писателя Артема Новиченкова, посвященная романам "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и "Праздник, который всегда с тобой" Эрнеста Хемингуэя.

Речь пойдет о поколении эпохи джаза: моде, музыке, нравах и праздном Париже. Артем Новиченков расскажет о взглядах на жизнь, творчество и алкоголь Хемингуэя и Фицджеральда, а также назовет истинную причину гибели великого Гэтсби.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.