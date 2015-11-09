Форма поиска по сайту

09 ноября 2015, 16:19

Культура

LIVE: что сгубило великого Гэтсби

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

9 ноября в Библиотеке-читальне им. И. С. Тургенева состоится лекция из цикла "Великие книги XX века" литературного критика и писателя Артема Новиченкова, посвященная романам "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и "Праздник, который всегда с тобой" Эрнеста Хемингуэя.

Речь пойдет о поколении эпохи джаза: моде, музыке, нравах и праздном Париже. Артем Новиченков расскажет о взглядах на жизнь, творчество и алкоголь Хемингуэя и Фицджеральда, а также назовет истинную причину гибели великого Гэтсби.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 9 ноября в 20.00
  • Что: лекция по литературе
  • Кто: Артем Новиченков
  • Кому смотреть: книгочеям

В ожидании трансляции смотрите:


Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро , Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Год литературы на m24.ru
джаз литература книги Френсис Фицджеральд прямые трансляции Великий Гэтсби Мослекторий XX век Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева Эрнест Хемингуэй

