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15 августа 2016, 12:01

Озеленение города

Горожане выберут деревья и кустарники для озеленения дворов

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Второй этап голосования в рамках акции "Миллион деревьев" начался в проекте "Активный гражданин", сообщает пресс-служба проекта.

Жители тех дворов, которые по результатам первого этапа голосования стали победителями, выберут деревья и кустарники для их дополнительного озеленения, новые растения высадят этой осенью.

В список претендентов на озеленение вошла тысяча территорий. На выбор участникам голосования предложено 12 вариантов деревьев и 11 вариантов кустарников – лиственные, хвойные, фруктовые. Отметить можно до трех наименований в каждой из категорий.

Весной в рамках акции "Миллион деревьев" было высажено более 128 тысяч деревьев и кустарников, наибольшей популярностью пользовались каштан, ель, черемуха и сирень.

Акция "Миллион деревьев" стартовала в 2013 году по инициативе Сергея Собянина. Ее целью является дополнительное озеленение столичных дворов по упрощенной схеме. Кроме того, с весны 2015 года акция распространилась на территории социальных объектов – школ, больниц и так далее.

Всего в течение этого года будет высажено более 50 тысяч деревьев и 800 тысяч кустарников.

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Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"
дворы озеленение Миллион деревьев озеленение города

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