Участники "Активного гражданина" выберут дворы для озеленения

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Участники проекта "Активный гражданин" выберут дворы для озеленения на следующую весну. Голосование стартовало 11 мая на сайте проекта и пройдет в два этапа.
Сперва жители проголосуют за или против озеленения своего двора. Затем специалисты обследуют дворы, где жители больше других хотели попасть под акцию "Миллион деревьев".
Если посадка возможна, то на втором этапе голосования жителям дворов-победителей предложат выбрать конкретные породы деревьев и кустарников, которые высадят весной 2018 года.
Акция "Миллион деревьев" проходит в столице с 2013 года. Ежегодно новые зеленые насаждения появляются во дворах жилых домов. Благодаря этой программе уже высажено более 79 тысяч деревьев и 1,58 миллиона кустарников.
"Активный гражданин" присоединился к акции спустя год после старта и провел шесть этапов голосований. С учетом мнения пользователей проекта озеленено почти 4,5 тысячи московских дворов, высажено 12,7 тысячи деревьев и 431,6 тысячи кустарников.
За три года в акции приняли участие более миллиона горожан, голосовавших за более чем 20 тысяч столичных дворов.
Сайты по теме