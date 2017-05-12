Участники "Активного гражданина" выберут дворы для озеленения

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Участники проекта "Активный гражданин" выберут дворы для озеленения на следующую весну. Голосование стартовало 11 мая на сайте проекта и пройдет в два этапа.

Сперва жители проголосуют за или против озеленения своего двора. Затем специалисты обследуют дворы, где жители больше других хотели попасть под акцию "Миллион деревьев".

Если посадка возможна, то на втором этапе голосования жителям дворов-победителей предложат выбрать конкретные породы деревьев и кустарников, которые высадят весной 2018 года.