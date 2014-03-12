Из-за ошибки строителей в Зеленограде затопило детскую площадку

Фото: читатель M24.ru Елена Савчук

Читатель M24.ru Елена Савчук сообщает о некачественном благоустройстве детской площадки в Зеленограде. Каждую весну здесь образовываются огромные лужи.

"Каждый раз, когда тает снег или идет дождь на детской площадке невозможно находиться. Строители сэкономили деньги на гальке, а дети теперь мучаются. Эта площадка находится в 15-ом микрорайоне около корпуса 1539", - уточнила она.

