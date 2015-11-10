Более 100 тысяч деревьев высадили этой осенью по просьбе москвичей

Фото: m24.ru

Более тысячи московских дворов озеленили за два осенних месяца по заявкам участников "Активного гражданина", сообщается на портале.

В Москве завершился очередной этап акции "Миллион деревьев". По заявкам активных граждан за два месяца специалисты озеленили дворы по 1340 адресам. Всего в них было высажено более 106 тысяч новых деревьев и кустарников.

За месяц в столице появилось более 288 тысяч новых деревьев и кустарников в рамках акции "Миллион деревьев". Треть из них появилась в городских дворах по заявкам участников "Активного гражданина".

Наибольшее количество дворов озеленили в Южном округе, там деревья посадили в 157 дворах. На втором месте – Юго-Восточный округ, в нем озеленили 148 дворов. В Северо-Восточном округе новые саженцы появились в 117 дворах.

Кроме того, участники "Активного гражданина" определили дома, которые вышли во второй этап акции с посадками весной следующего года.

В списке претендентов – более 3 тысяч московских домов. Их жители единогласно или большинством проголосовали за дополнительное озеленение территории. Всего в голосовании приняли участие 271 475 москвичей.

Отметим, что акция "Миллион деревьев" стартовала в столице осенью 2013 года. В рамках программы за два года в Москве озеленили уже более 4 тысяч дворов. При этом схемы озеленения, породный состав деревьев и кустарников формируются по предложениям жителей.

Заявки можно подать через управу и сайт департамента.

До конца текущего года в Москве высадят 50 тысяч деревьев и 250 тысяч кустарников. Появится больше деревьев из-за реорганизации промышленных зон.

Также ведется замена тополей, чей пух мешает горожанам, на другие породы деревьев.