Москвичи приняли за виселицы опоры для цветочных конструкций, установленные в одном из дворов на юго-востоке столицы, передает телеканал "Москва 24". Металлические балки еще не обшили деревянным настилом, из-за этого они напоминают горожанам мрачные конструкции

На самом деле во дворе хотят установить беседку. Сверху ее накроют деревянным настилом, а по бокам установят стены в виде обрешетки. Летом рядом с беседкой высадят вьющиеся растения, пояснил начальник Управления ГКУ "Дирекция Мосприроды" Сергей Бабаков. Конструкцию возводят, чтобы снизить ветровую нагрузку во дворе.

Фото предоставлено пресс-службой департамента природопользования

и охраны окружающей среды Москвы

Ранее в социальных сетях появились фотографии балок, с различными предположениями об их назначении.

Как рассказали телеканалу местные жители, они пытались выяснить причину установки конструкций у рабочих, но четкого ответа не получили. Москвичи предположили, что балки послужат опорами для фонарей, качелей или цветов.