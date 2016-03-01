В Мосгордуме предложили проверить безопасность дворовых спортплощадок

Фото: m24.ru

В Мосгордуме считают необходимым ввести обязательную паспортизацию спортивных объектов дворовой территории. Важность контроля безопасности расположенных на них спортивных сооружений обсудили на заседании комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике.

"Все выходят во двор, и от того, как закреплены ворота или насколько надежно висит баскетбольное кольцо, зависит здоровье тех, кто на этой площадке занимается", – цитирует председателя комиссии Кирилла Щитова Агентство "Москва".

По словам Щитова, занимающиеся спортом во дворах люди чаще всего получают травмы, кроме того, такие объекты занимают лидирующие позиции по массовости.

Он добавил, что комиссия направит предложение в департамент территориальных органов столицы с просьбой рассмотреть вопрос об обязательной паспортизации спортивных объектов дворовой территории.

Ранее m24.ru сообщало о том, что с 2011 года было благоустроено более 20 тысяч дворов. Во дворах установили почти три тысячи детских площадок, 1,5 тысячи детских городков, 804 спортплощадки и 3,5 тысячи тренажеров для занятий.