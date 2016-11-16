Форма поиска по сайту

16 ноября 2016, 18:46

Город

Дворники приступили к очистке лестницы возле платформы ЗИЛ

Переход возле железнодорожный платформы ЗИЛ уже несколько дней создает опасную ситуацию для многих пассажиров. Из-за царившей в городе непогоды лестницу очень сильно занесло снегом, сообщает телеканал "Москва 24".

К очистке пролета от снега приступили дворники округа, несмотря на то, что лестница не относится к юрисдикции ЮАО и Московской железной дороги.

Как отметила замначальника службы корпоративных коммуникаций МЖД Елена Бочарова, за железнодорожниками закреплены два других лестничных спуска, которые исправно чистятся – по одному на каждую платформу.

