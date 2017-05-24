Форма поиска по сайту

24 мая 2017, 13:14

Политика

Актер Колин Ферт захотел стать итальянцем

Фото: ТАСС/Zuma/Arga Images/Armando Gallo

Британский актер Колин Ферт подал заявку на получение итальянского гражданства. Об этом сообщает Express.

По словам Ферта, он обеспокоен последствиями выхода Великобритании из Европейского союза.

Представитель актера подтвердил, что Ферт подал заявку на двойное гражданство (британское и итальянское), чтобы иметь те же документы, что и у его семьи: актер женат на итальянке Ливии Джуджолли, и у них двое сыновей.

Представитель актера не уточнил, связано ли это решение Ферта с Brexit.

Вопрос о выходе Великобритании из состава ЕС обсуждался на всенародном референдуме. Официальное начало разрыва с Евросоюзом было положено 29 марта текущего года, так что, согласно 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из ЕС, процесс должен быть завершен спустя ровно два года, то есть – 29 марта 2019.
