Актер Колин Ферт захотел стать итальянцем

Британский актер Колин Ферт подал заявку на получение итальянского гражданства. Об этом сообщает Express.

По словам Ферта, он обеспокоен последствиями выхода Великобритании из Европейского союза.

Представитель актера подтвердил, что Ферт подал заявку на двойное гражданство (британское и итальянское), чтобы иметь те же документы, что и у его семьи: актер женат на итальянке Ливии Джуджолли, и у них двое сыновей.

Представитель актера не уточнил, связано ли это решение Ферта с Brexit.