Двойники Ленина и Сталина помирились после драки

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Двойник Владимира Ленина Игорь Горбунов подал заявление о примирении с коллегой-актером Латифом Валиевым, работающим двойником Иосифа Сталина, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

В заявлении Горбунов написал, что не имеет претензий к коллеге и просит не наказывать его. Актер отметил, что Валиев принес ему извинения за произошедшее.

Несмотря на это, следователи продолжат проверку по первоначальному заявлению. Чтобы прекратить производство, результаты проверки должны показать, что примирение носит исключительно добровольный характер, а в произошедшем инциденте отсутствуют признаки тяжкого преступления.

Конкурентные войны двойников исторических личностей

Напомним, двойники Владимира Ленина и Иосифа Сталина подрались в подуличном переходе станции метро "Охотный ряд" 6 июля. С заявлением в отдел УВД на метрополитене обратился пострадавший Игорь Горбунов, работающий двойником Ленина на Манежной площади.

По его словам, Латифа Валиев, работающий двойником Сталина на той же площади, ударил его три раза в спину зонтиком после спора. Причиной конфликта стало профессиональное недопонимание.

Валиев обвинил Горбунова в сотрудничестве с другим двойником Сталина. В результате нападения потерпевший получил ушибы мягких тканей и был вынужден обратиться в поликлинику.