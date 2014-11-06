12 двойников Сталина: Правда или вымысел?

"Нераскрытые тайны": Сколько двойников было у Сталина

31 октября 1961 года. Москва. Под покровом ночи через черный ход Мавзолея офицеры КГБ выносят гроб с телом Сталина. Генеральный секретарь Советского Союза Никита Хрущев велел захоронить своего предшественника у кремлевской стены тайно.

Официальная причина – чтобы не повторить страшной давки семилетней давности, которая произошла во время прощания с вождем. Однако недавно появилась сенсационная версия: на Красной площади захоронен не сам генералиссимус, а один из его дублеров. Возможно ли это? Двойники Сталина – правда или вымысел? Об читайте в документальном расследовании телеканала "Москва Доверие".

Двойник выходит из тени

Впервые двойник Сталина обращает на себя внимание после убийства Кирова. В декабре 1934-го на похоронах секретаря ЦК партии вождь кажется странно молчаливым, даже держится несколько в стороне от всех. Такое поведение списывают на шок, ведь Киров со Сталиным были близкими друзьями.

"Когда хроникеры сравнивают фотографии Сталина, идущего у гроба, тогда считалось, что в ОГПУ пришли сведения, что обязательно на товарища Сталина на похоронах Кирова будет произведено покушение. Председателем ОГПУ СССР был Менжинский. И его отравили. Опять же, троцкисты его отравили за то, что он обеспечивал это прикрытие двойное товарищу Сталину. Именно Менжинский настоял тогда, в 1934 году, чтобы у гроба Кирова выступал двойник Сталина", - утверждает историк спецслужб Валерий Малеваный.

Офицер Госбезопасности в отставке Валерий Малеваный раскрывает факты, которые 9-е управление, отвечавшее за охрану первых лиц страны, пыталось скрыть много лет. Он утверждает, что двойник у Сталина появился, едва тот пришел к власти. И даже называет имя дублера.

"С 1929 года генерал Власик пришел начальником охраны, и он впервые настоял, чтобы вместо Сталина к рабочим на митингах выходил не сам товарищ Сталин, как когда-то Ленин вышел на заводе Михельсона и в него стреляла Фанни Каплан, а выходил двойник", - рассказывает Валерий Малеваный.

С 1929 года с Северного Кавказа привозят Рашидова. Рашидов, который был первым двойником Сталина. Он был очень на него похож.

Общественности о двойниках Сталина станет известно лишь в конце перестройки. Книга писателя Варлена Стронгина произвела эффект разорвавшейся бомбы. Она разошлась огромным тиражом.

Отправной точкой этого исторического исследования стало воспоминание из детства: однажды во время празднования Великого Октября Варлен заметил, что Сталин не такой, каким он привык его видеть на страницах газет. Только отдаленно похож на свое изображение на портретах.

Фотохроника ТАСС

"Были ноябрьские праздники, и на трибунах стояли члены правительства, и колонны проходили, диктор объявлял: "Слава Сталину!", – и вся шедшая, и в том числе я, колонна, кричала: "Ура! Ура! Ура!". Я шел в левой, ближней, колонне и обратил внимание, что-то не похож Сталин, стоящий на Мавзолее. Потом оказалось, что это был другой человек, потому что был мороз, и Сталин не стал рисковать и на холоде быть. Уверен, что это был тоже двойник Сталина", - вспоминает писатель Варлен Стронгин.

Кадры из фильма "Александр Пахроменко", в годы Великой Отечественной войны весьма популярного. В роли вождя здесь Семен Гольдштаб, он первый артист, которому предлагают представлять Сталина в кино и в жизни. Но сможет ли он оправдать такое доверие?

Дружба Варлена Стронгина с этим артистом и легла в основу его книги. Гольдштаб подтвердил догадки писателя. Правда, сам актер в настоящей жизни вождя не стал дублировать – отказался. Настаивать чекисты не стали, нашли статистов менее известных, чье исчезновение было бы не так заметно. Актеру пришлось их обучать.

"И он сказал, что нему прислали, вернее привели человека, действительно похожего на Сталина, и просили показать ему походку Сталина и жесты", - рассказывает Варлен Стронгин.

Человек, которому Гольдштаб демонстрирует манеры Сталина, выполняет все как робот. Видно, что он подавлен. Потом дублер признается, его семье сообщили, что он погиб в горах во время турпохода, тело не нашли.

Актер вместо вождя

Историк Никита Петров провел немало времени в закрытых архивах, был такой короткий период в 90-е годы, когда можно было получить специальный допуск для научных изысканий, так он узнал об уровне охраны Сталина. Меры безопасности, которые принимались для защиты объекта №1 тогда, не слабее современных.

"Например, накануне торжественного заседания в Большом театре по поводу очередной годовщины Октября, в довоенное время, это все, это перекрытие коридоров, это за день закрывался театр и туда приходили люди из НКВД. Это полный контроль за приходящими, это специальные гостевые билеты, никакой человек с улицы попасть туда, естественно, не мог.

Смотрели, какие контакты, есть ли компрометирующие данные, людей с компрометирующими данными, естественно, отводили от участия в подобных мероприятиях. Проверялись все артисты, которые выступали на торжественных концертах. Это тотальный контроль. Но Сталин, конечно же, все равно боялся и беспокоился", - говорит Никита Петров.

Информация о двойниках главы государства – тайна на века. Лишь недавно странные исторически детали, как рассыпанные пазлы, эксперты догадались соединить в общую картину. Кого же заподозрили в подмене?

"Известен случай с Наполеоном. Он недоказанный, но, тем не менее, когда есть воспоминания очевидцев его нахождения на острове Елены, когда вдруг неожиданно аристократ, офицер, большая умница, вдруг оказался совершенно простым человеком, солдатом. Просто на уровне солдата, а не императора. И заподозрили тогда, что это была подмена", - рассказывает журналист Андрей Бинев.

Исследования жизни Петра Великого показывают, что в Голландию в свое время уехал один Петр, а вернулся обратно совсем другой Петр. Говорил даже с некоторым акцентом по-русски.

Количество двойников Сталина эксперты называют разное – от 3 до 20. Они могли замещать его не только на Мавзолее, но и во время съемок кинохроники или в поездках по стране. Но зачем Сталину несколько двойников?

"Да, есть такая версия, она не лишена оснований, потому что, конечно, у Сталина были двойники. И это естественно, потому что у каждого диктатора, и не только диктатора, скажем, Черчилль не был диктатором, но, тем не менее, у него были двойники, которые часто выезжали в какие-то поездки вместо него, и Черчилль отдыхал дома или занимался какими-то другими делами. Часто бомбили автомобиль Черчилля (немцы, естественно). И, тем не менее, они его не убили, потому что он очень был осторожен", - утверждает Анатолий Уткин.

Не менее осторожен был и Сталин. В конце 20-х – начале 30-х годов он укрепляется во власти. Его противники готовят одно покушение за другим. Во время поездки на Северный Кавказ то взрывается мост, по которому проезжает Сталин, благо Берия перед этим уговорил его пересесть в другую машину, то вдруг пограничники, которые охраняют дачу генсека в Пицунде, открывают огонь, якобы не узнав катер вождя.

"И тогда Лаврентий Павлович Берия, председатель ОГПУ Грузии, он своей грудью защитил нашего вождя: Берия предложил товарищу Сталину нового, говорит: "Вам необходим обязательно двойник, так, чтобы не было вот таких". После того, как Берия и его люди уничтожили эту меньшевистскую группировку, которая покушалась на товарища Сталина, ему прислали Гольдштаба, который именно в 1934 году, это документально доказано, фактически даже участвовал в похоронах Кирова", - говорит Валерий Малеваный.

Фотохроника ТАСС

Проверка на прочность

Экзамен Гольдштаб выдержал, карьера артиста, до этого игравшего в массовках, резко идет вверх. В жизни не слишком похожий на вождя, актер преображается в гриме. После 1934 года он играет в театре главные роли, а вскоре появляется на экране в картине известного режиссера Михаила Ромма "Ленин в октябре". Теперь уже популярного актера не могут вызывать для подстраховки вождя.

А вот, что ему поведал обреченный двойник, которого актер обучал манерам Сталина.

"Самое пикантное в этой истории, что пришел врач и стал уколы на лице делать. Я спросил: "А зачем?" – он говорит: "Надо, надо". Сделал уколы, а потом их порошком каким-то посыпал и сказал: "Дня через два смоете". Смыл через два дня – и увидел рябь на лице. У Сталина была рябь, и вот они изобразили эту рябь", - рассказывает Варлен Стронгин.

Утверждал двойника Сталин лично. Когда дублера ввели, вождь увидел свое зеркальное отражение.

"Он вздрогнул, потому что он не представлял, что может быть еще один человек в стране, настолько похожий на него. Он проверил его акцент (Сталин), он стал с ним разговаривать, а тот был, как говорится, подготовлен и отвечал ему с акцентом Сталина", - говорит Варлен Стронгин.

"Он вообще любил вникать во многие существенные мелочи, а это была не мелочь все-таки, было достаточно секретное государственное задание, и, конечно, ему было интересно даже, может быть, побеседовать с этим двойником, узнать, чем он дышит, как он вообще реагирует на многие вещи. Не сбежит ли он за границу, его может другая разведка украсть, так сказать, и тем самым как бы показать, что у Сталина есть двойники", - рассказывает Анатолий Уткин.

Гольдштаб снова оправдал доверие – двойник принят. Премьера состоялась в 1937 году на встрече с делегацией шотландских шахтеров. Понятно, что гостей, никогда не видевших Сталина, провести легко, но удается не вызвать подозрений и у журналистов, в том числе кремлевского пула, специально отобранных освещать деятельность главы государства.

Новый улыбающийся вождь и не догадывается, что в этот день он может погибнуть.

"В НКВД СССР поступила информация из Лондона, что готовится покушение очередное на товарища Сталина. И тогда, чтобы не рисковать жизнью товарища Сталина, выпустил в 1937 году вот этого Лубицкого. Никто из фоторепортеров даже определить не мог. Только в 1976 году определили, что вот это лицо и вот это было двойником. И действительно, когда копнули документы, архивы КГБ, то на встречу с шотландскими шахтерами выходил двойник", - говорит Валерий Малеваный.

Покушение не состоялось, и этот двойник еще долго играет в образе Сталина. Примерным учеником актера Гольдштаба оказался Евсей Лубицкий, скромный бухгалтер из Винницы. Что же случилось с предыдущим статистом, необразованным крестьянином Рашидом (его на роль вождя нашли первым на Кавказе)?

Журналист Андрей Бинев, в прошлом сотрудник Московского уголовного розыска, считает, что долго разыгрывать спектакль с дублерами чекисты не могли.

"Это только для того, чтобы человек прошел из одного места в другое. Это чтобы он, может быть, вышел из-за каких-нибудь кулис, подошел на какую-нибудь кафедру, издалека это увидели, взмахнул рукой, не говоря ни слова, и ушел. Такие вещи, конечно, вполне возможны, они могут создавать видимость того, что человек в настоящий момент находится здесь", - говорит Андрей Бинев.

12 двойников Сталина

Этот метод видимости создается и сегодня. Спецслужбы любого государства внимательно отслеживают появление двойников как лидера страны, так и важных министров. Недавно ученые обнаружили, что у каждого человека в мире есть 12 двойников. Внешне они могут быть не идентичны, однако если загримировать, поправить прическу и одежду… Сталин этим пользовался.

"Конечно, такой двойник не был личностью Сталина, то есть его, чаще всего, или как куклу возили в бронированных автомобилях, или на Мавзолее долго стоять Сталину и некогда было, и тяжело, особенно когда в возрасте большом был, то, конечно, там, вполне возможно, что на смену ему приходил двойник.

А то, может быть, изначально стоял двойник и молчал, а может быть, Сталин какие-то первые реплики подавал, а потом под разными предлогами уходил, приходил двойник, и торжество продолжалось, так сказать", - рассказывает Анатолий Уткин.

Однажды происходит казус. 1949 год. Первый министр труда Израиля Голда Меир неожиданно прибывает с визитом в Москву. В это время ее страна борется за независимость и отчаянно нуждается в помощи – поставках оружия и деньгах. Вся надежда на Сталина.

"И Сталин тогда ей отказал. Тогда в результате посадили жену Молотова (мы же знаем, что ей дали 15 лет лагерей) только за то, что она сказала, где Сталин в это время будет. Только за это. Естественно, охрана пустила двойника. В Большом театре с Голдой Меир на "Лебедином озере" присутствовал тогда двойник Сталина, этот Лубицкий", - говорит Валерий Малеваный.

Если охрана была приставлена к Лубицкому, кто же обеспечивал безопасность самого Сталина? Никаких сведений о том, что существовал дублирующий состав телохранителей, нет.

Фотохроника ТАСС

Журналист Дмитрий Лысков в свое время нашел, где появилось первое упоминание о Лубицком: оно странным образом просочилось в прессу незадолго до смерти этого двойника в одной из монреальских газет.

"Якобы они встретились с двойником Сталина, с человеком, который исполнял эту роль, который после смерти Сталина был сослан в Среднюю Азию, и лишь в 80-х годах он решился рассказать корреспондентам (монреальской, на удивление) газеты о том, что именно он эту роль столь длительное время и исполнял", - утверждает Дмитрий Лысков.

На время работы в телохранителях у Лубицкого офицеры "черной сотни" – личной охраны Сталина. Именно они отвечают за покой вождя на даче в Кунцево. Поначалу спецдача представляет собой небольшой кирпичный домик, одноэтажный.

Рядом кухня и баня, вокруг обычный деревянный забор. Потом забор станет глухим высотой 5 метров, с колючей проволокой наверху, с врезанными по всему периметру крохотными смотровыми окошками. Дом тоже будет расширен, появятся подвалы и черные ходы.

"Самого Лубицкого поместили на дачу в Кунцево, это специальная дача, где Марья Ивановна, комендант этой дачи, занималась этими двойниками. В ее подчинении были двойники сначала Ленина, потом Троцкого (Троцкий себе тоже одного сделал двойника), и потом поступило три двойника Сталина", - говорит Валерий Малеваный.

Безопасность превыше всего

Свою безопасность Сталин поставил на невиданный до этого уровень. Так, за время правления он меняет несколько автомобилей. Первый подарен ему Президентом США Рузвельтом в 1935 году – белый бронированный "Паккард".

Однако вождь тут же распоряжается перекрасить машину в менее броский черный цвет, который с тех пор станет обязательным для всех правительственных автомобилей. Несмотря на это, путь от Кремля до загородной дачи, где живет Сталин, сотрудники НКВД охраняют круглосуточно.

Жителей улиц, через которые проезжал генсек, он приказывает выселить. Для дальних поездок Сталина по стране используется только бронированный поезд, который скорее похож на крепость, так как способен выдержать двухнедельную осаду.

Тем не менее, впереди и позади спецсостава идут еще два поезда с охраной. День, время и место прибытия свита не знает до последней минуты. О том, чтобы встречаться на заводах с рабочими, вождь народа и слышать не хочет. Кого же так боялся Сталин?

"Троцкисты. Опять же, была заложена мина, и когда кортеж Сталина поехал по Красной площади, эта мина сработала. Сработала буквально в руках у трех человек. То есть это покушение на Сталина привело к тому, что погиб первый фактический двойник Сталина", - утверждает Валерий Малеваный.

Так погибает Рашид, крестьянин с Кавказа. Смерть двойника производит на Сталина сильное впечатление. Он понимает, что бывшие соратники не сдадутся без боя, и объявляет им негласную войну, которая выливается в массовые репрессии.

"Усиление охраны началось только после убийства Кирова. И то, не столько по инициативе Сталина и других членов Политбюро, сколько по инициативе НКВД. Почему? Это всем известно. Если раздуваешь слухи о том, что грозят террористы, сколько можно набрать народу в органы охраны? Что в Америке сегодня, что у нас в 30-е годы – все одно и то же – делалось это только для того, чтобы обосновать расширение штатов НКВД и только", - считает Юрий Жуков.

Историк Юрий Жуков не признает факты использования двойников. На его взгляд, вождю они были просто не нужны. Тех немногих, кто заявил о себе как о дублере Сталина, называет не иначе как самозванцами.

"Где вообще можно было использовать пресловутых двойников Сталина? На заседании Политбюро? Не получится, там все друг друга знали. Более того, нужно было не присутствовать молча, а активно участвовать в работе. На заседании правительства – то же самое, кукла не пройдет. Там на ближней даче, где он слушал своего любимого Вертинского и Шопена, тоже не нужен двойник", - утверждает Юрий Жуков.

"Нужно понимать менталитет советских руководителей того времени. Это пламенные революционеры, это люди, которые лично сражались и в подполье, и во время Гражданской войны, которые чувствовали себя реальными борцами, а не кабинетными работниками. Нужен ли им был в этом случае двойник?

С другой стороны, очень много о двойниках говорят в плане того, что Сталин страдал крайней паранойей. И если Сталин страдал крайней паранойей, то как он мог своему двойнику, оставаясь без охраны при этом, доверить решение каких-то даже пусть второстепенных государственных вопросов, участвовать во второстепенных государственных встречах? Вдруг он сболтнет что-нибудь не то", - говорит Дмитрий Лысков.

Возможно, как раз паранойей Сталина и воспользовалось его окружение. После выхода книги Варлена Стронгина о двойниках вождя, один полковник НКВД в отставке пригласил его к себе домой и поделился закрытой информацией. Писатель озвучивает ее впервые.

"Прошел слух, что эмигранты послали для убийства Сталина двух человек. И вот решили их выловить на приманку, то есть на самого Сталина. Он каждый день проезжал Кремль – дача, по одной трассе, и вот в одну из поездок из переулка выскочили два мотоциклиста (это слов Стрельцова), в рукав пиджака одного из которого был вмонтирован автомат, а женщина, сидевшая на втором мотоцикле, стреляла из револьвера.

Удивительно, что расстояние было между ними приблизительно 10 метров. Сталин сидел на заднем сидении, а попали они в охранника, который сидел рядом с водителем. Подстроено, конечно, потому что убить его ничего не стоило", - считает Варлен Стронгин.

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Театр нескольких дублеров

В этой подстроенной от начала до конца операции задействован был двойник Сталина. Таким образом, чекисты убеждают вождя воспользоваться услугами дублера. Но во время войны, несмотря на опасность, Сталин предпочитает выезжать на фронт лично.

Осенью 1941-го он едва не погибает. Происходит это, когда главнокомандующий решает отправиться в 16-ю армию Рокоссовского, что базировалась в районе Волоколамского шоссе. Едет посмотреть залп "катюши". В это же время в этом же месте гитлеровцы собираются высадить десант для захвата зенитной установки.

Машина Сталина застревает в снегу. Едва заметив правительственный автомобиль, немецкая авиация начинает обстрел. Охране чудом удается найти другой транспорт и вывести вождя из-под прицела.

"Была такая попытка в свое время подменить перелет Сталина в Тегеран, когда была встреча с американцами и с англичанами во время Второй мировой войны. Но это не удалось, потому что понимали, что идет очень серьезное наблюдение очень профессиональными людьми, и поэтому эта попытка просто была бы смешна по тем временам. Она была бы просто неосуществима", - рассказывает Андрей Бинев.

Осуществима ли в принципе была эта идея театра нескольких дублеров? Что заставляет историков сомневаться?

"Нельзя сказать, что все прямо осмотрено и все документы изучены, но есть одно общее соображение, согласно которому у диктаторов, у людей, которые узурпировали власть, не может быть двойников по одной просто причине: они боятся и своего окружения в том числе.

Наличие двойника – это очень большое искушение, чтобы вдруг избавиться от главного диктатора и заменить его на послушного и ручного, который до этого воспитывался, так скажем, в недрах подразделения охраны. То есть такая схема у каждого диктатора в уме, и он прекрасно понимает, что двойник – это на самом деле существо крайне опасное", - считает Никита Петров.

Как раз на теории ручного двойника и основана скандальная версия о фальшивом вожде, похороненном у стен Кремля. Стоит ли ей доверять?

Возможно, малоизвестные факты, которые нашел историк Анатолий Уткин, помогут раскрыть эту тайну – тайну того, как вершилась большая политика и решалась судьба Сталина накануне его смерти.

"Первый, кто разоблачил культ личности Сталина, был сам Сталин. У него к концу жизни было серьезное переосмысление пройденного пути и его личного, и страны в целом. И он понимал, что без развенчания культа личности его страна не будет развиваться достаточно правильно и хорошо. Он понимал, что в любом случае развенчают культ без него. Но он, как умный человек, понимал, что он лучше это сделает сам, первый", - утверждает Анатолий Уткин.

Невероятно, но в том докладе Сталин заговорил даже о демократизации страны. 45 минут, пока вождь стоял на трибуне, в зале царила напряженная тишина. Члены Политбюро и ЦК партии просто не знали, как реагировать. Стенографистки дословно зафиксировали речь генсека.

В Советском Союзе скрупулезно вели картотеку всех съездов. На следующий день бюллетени раздали всем присутствующим. Эти отчеты так никогда и не будут изданы. Последний доклад Сталина оказался под грифом "Секретно". Шел 1952 год, до смерти вождя народов оставались считанные месяцы.

"А то, что именно в начале марта, когда Сталин объявил, что надо искать большого врага, Берия понял, что под врагом Сталин имеет в виду его. И уже на Берию тогда было составлено уголовное дело, и Берия понял, что, если не он, так его", - утверждает Валерий Малеваный.

Фотохроника ТАСС

Заговорщики против вождя

Берия, Маленков, Булганин и Хрущев – по некоторым данным, именно они и совершают переворот в стране. 5 марта Сталин умирает, несмотря на то, что проведенное незадолго до этого обследование его здоровья тревоги у врачей не вызывало. Сразу после смерти вождя в Кремле проходит экстренное заседание Политбюро. Заговорщики делят между собой руководящие посты. Что же стало с двойниками Сталина?

"Мы же знаем, что Сталина отравили. Человек Берия, то есть его медсестра. А от Сталина всех убрали: врачей убрали, охрану убрали, генерала Власика посадили, генерала Судоплатова, начальника 4-го разведывательного управления посадили.

В том числе начали охотиться за офицерами "черной сотни" личной охраны Сталина. Я помню, как отец рассказывал, что вот именно в 1952 году, когда началась эта «охота на ведьм», он просто уехал к себе в деревню на Дон, и полтора года его не было.

Он вернулся только в 1954 году. И его вместо охраны, после того как проверили, а это уже 1954 год, КГБ СССР, его отправили замполитом в дивизию Дзержинского. Это считается сильнейшее понижение", - говорит Валерий Малеваный.

Исчезают все, кто имел отношение и к двойникам Сталина: пластические хирурги, парикмахеры, портные. С тех пор двойника задействуют, пожалуй, лишь однажды. Происходит это в разгар перестройки, когда министру иностранных дел СССР Эдуарду Шеварднадзе предстоит отправиться с визитом в Афганистан.

Его ждут на важных переговорах. И вдруг приходит информация о том, что готовится покушение. Как быть? Случайно одному из офицеров КГБ попадает на глаза кремлевский повар. С первого взгляда, как две капли он похож на министра.

"Его загримировали, он просто вышел из самолета, его встречало политическое руководство страны, я уж не помню, кто это был. Его проводили до машины. Они не заподозрили абсолютно ничего, потому что хорошо работали гримеры, да и действительно внешнее сходство было убедительное.

Посадили в машину, отвезли в резиденцию, где должен был находиться Шеварднадзе в это время. Другой военный самолет уже с оригиналом Шеварднадзе сел в том же Кабуле, только на другой посадочной полосе, и его на другой совершенно машине перевезли уже на переговоры. Точно так же он и уезжал", - рассказывает Андрей Бинев.

В 2010 году в Соединенных Штатах Америки разразился грандиозный скандал: свыше 10 высокопоставленных разведчиков были уволены. А все из-за того, что русские раскрыли главный американский секрет – количество двойников у действующего президента.

"На всеамериканском саммите в Картахене, когда охрана президента Америки пригласила к себе проституток, и среди проституток две были россиянки, то есть они были агенты ФСБ. И когда они пришли туда, они сделали фотографии сразу трех президентов Америки. И вот это вышло в печать", - говорит Валерий Малеваный.

Валерий Малеваный утверждает, что так и с двойниками Сталина – доказано: трое. Он лично видел документы на них.

"Три из них, мы знаем, это документально доказанная база. Два – это незадокументированные специалисты, которые якобы существовали, именно на даче в Кунцево они питались. А раз человек ставится на паек, тем более кремлевский паек, значит, он что-то собой представляет", - утверждает Малеваный.

Представляет, но не настолько, чтобы выводить его на первый план, к примеру, в кадры кинохроники, убежден политолог Константин Сивков.

"Этого быть не могло по той простой причине, что логика изложения своего выступления, сам текст своего выступления – Сталин никогда не пользовался бумагой, он говорил от души, просто свободной речью. Тембр голоса. Стопроцентно подделать такого двойника было невозможно. В глубинке вполне могли быть двойники, которые решали задачи демонстрации присутствия, не более того", - говорит Константин Сивков.

Так откуда появилась версия об убитом двойнике и о том, что именно его, а не самого Сталина выставили в мавзолее? Оказывается, слухи об этом поползли еще в начале 60-х. Советский Союз взбудоражен заявлением Хрущева о культе личности.

А в Китае публикуют письмо Василия Сталина. Он открыто заявляет, что вместо отца в саркофаге его двойник, кукла. Сам Сталин, по словам сына, после кончины был сразу кремирован, так как после отравления его лицо изменилось до неузнаваемости. В том же письме он просит китайцев предоставить ему гражданство. Советская сторона на все это никак не реагирует. А вскоре Василий внезапно умирает.

"Я думаю, что таким образом они, конечно, могли заметать следы. В этом был один из мотивов удаления и сожжения Сталина. Но я думаю, что главный мотив – ненависть Хрущева к Сталину. Историки это хорошо знают, что Хрущев был троцкистом в свое время. Сталин не послал его в ГУЛАГ, не уничтожил, хотя большинство троцкистов он отправил туда, не уничтожил потому, что Хрущев быстро перестроился и стал ревностным сторонником Сталина", - рассказывает Анатолий Уткин.

Когда с легкой руки Хрущева XXII съезд КПСС постановил вынести тело бывшего вождя из мавзолея, Китайская компартия попросила передать им саркофаг со Сталиным, причем сделать это предлагали не бесплатно. Однако в СССР предпочли поскорее захоронить останки. Возможно, это лишь череда совпадений.

"Дело в том, что когда Иосиф Виссарионович скончался, то прекратила существование вся та система, которую он сформировал, поэтому хоронить двойника не было смысла никакого. Наоборот, надо было показать всему народу, что он умер, и это продемонстрировать с тем, чтобы ни у кого не было никаких шансов и надежд, что он еще может вернуться. Поэтому там похоронен именно Сталин. В этом у меня сомнений нет", - подытожил Константин Сивков.