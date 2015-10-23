В Раменском районе на две ночи закроют железнодорожный переезд

Фото: ТАСС/Николай Гордеев

В Раменском районе Московской области будет ограничено движение по железнодорожному переезду на 50 километре. Ограничения будут действовать в ночь с 25 на 26 и 27 на 28 октября, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Данный переезд располагается между остановочными пунктами "47 километр" и "Совхоз" Казанского направления МЖД. Он соединяет трассу А102 с Шоссейной улицей.

Движение автотранспорта на переезде будет закрыто только в ночное время – с 22.00 до 6.00. На нем планируется разобрать плиты переездного настила, заменить рельсошпальную решетку, а также произвести выправку путей. Также рабочие отремонтируют асфальтовое покрытие и отрегулируют резинокордовый настил.

Напомним, с 25 октября электрички Московской железной дороги перейдут на зимний график движения. Сезонное расписание будет действовать до 26 марта следующего года.

Изменения коснутся поездов, которые были дополнительно назначены в период дачного сезона. Подробную информацию о рейсах электропоездов можно уточнить на сайте перевозчика и на стендах возле пригородных касс.