Мосгортранс обеспечит бесперебойное движение транспорта по городу

"Интервью": Евгений Михайлов о модернизации трамвайной сети

Главной задачей Мосгортранса является обеспечение москвичей транспортом, который будет бесперебойно передвигаться по городу. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил генеральный директор предприятия Евгений Михайлов.

"Если каждые 5 минут, значит, должен приходить каждые 5 минут. И люди должны быть в этом уверены", - подчеркнул глава ГУП "Мосгортранс". Он добавил, что трамвайные линии будут максимально обособлены, чтобы ликвидировать внешние причины, из-за которых трамвай может быть остановлен. "Где-то местами даже придется для этого разобрать часть плит просто для того, чтобы создать подобные условия. К сожалению, это вынужденная мера", - сказал Евгений Михайлов.

Кроме того, планируется увеличить число дорожных знаков, а также камер, которые фиксируют нарушения, к примеру, выезд автомобилей на трамвайную полосу. "Мы сейчас более эффективно работаем с нашими коллегами, администраторами московского парковочного пространства. Они получают сейчас большое количество новых эвакуаторов. В случае, если люди паркуются и бросают машины (на трамвайных путях), то сейчас это более оперативная связь с ГИБДД, с администратором московского парковочного пространства. Чтобы быстрее приезжали и просто данный автомобиль эвакуировали", - подчеркнул он.

По его словам, на дорогах столицы абсолютный приоритет в движении будут иметь трамваи. "За счет этого мы обеспечим интервал движения. Плюс у нас стоит задача увеличить количество трамваев на линиях. Плюс новые трамваи, которые вмещают до 250 человек", - добавил Евгений Михайлов.