Маршрут троллейбусов №№ 15 и 31 изменится 23 февраля

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

23 февраля из-за шествий на Страстном бульваре, улице Петровка и митинга на площади Революции изменится маршрут движения троллейбусов №№ 15 и 31, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

С 10:00 до окончания мероприятий троллейбус № 15 будет следовать от Суворовской площади до Трубной площади (по трассе троллейбуса № 13). Троллейбус № 31, в свою очередь, пойдет по маршруту от "остановки "Лужники" (южная)" до площади Никитские Ворота.

Кроме того, с 10:30 до окончания мероприятий с увеличенными интервалами могут ходить троллейбусы №№ 12, 33 и автобус 12ц.

Как уточняется, 21 и 23 февраля, а также 6, 7 и 8 марта все столичные автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать по расписанию воскресенья. 22 февраля и 5 марта транспорт будет ходить по расписанию субботы.

При этом в субботу, 20 февраля, он будет курсировать по пятничному графику.