Платформы МКЖД расширят в случае большого пассажиропотока

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Почти все платформы Московской кольцевой железной дороги можно будет расширить в случае увеличения пассажиропотока, сообщает Агентство "Москва".

"Все платформы МКЖД могут быть в кратчайшие сроки увеличены и продлены. Только на "Площади Гагарина" нужно проводить серьезные строительные работы в тоннеле", – пояснил пресс-секретарь дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта ОАО "РЖД" Тимур Соцкий.

По его словам, платформы длиной 283 метра под прием составов из 10 вагонов будут только на станциях "Деловой центр" и "Лужники". Необходимости делать такие большие платформы на остальных остановках нет.

Пересадочные станции с МКЖД на метро

Соцкий также добавил, что в пиковые нагрузки, например, во время проведения чемпионата мира по футболу число вагонов в составах может быть увеличено до десяти. В этом случае, выход пассажиров будет осуществляться только в середине поезда.

Движение по Малому кольцу железной дороги запустят в тестовом режиме апреле 2016 года. А для пассажиров дорога откроется в сентябре.

После запуска МКЖД увеличится транспортная доступность пяти районов города: Метрогородок, Бескудниковский, Коптево, Хорошево-Мневники и Нижегородский. Благодаря этому, время в пути до центра сократится на 15 минут.

Новая магистраль позволит снизить нагрузку на метро, наземный общественный и личный транспорт.

Напомним, протяженность МКЖД составляет 54 километра. На кольце будет расположена 31 станция с транспортно-пересадочными узлами (ТПУ). Предусмотрено 17 пересадок на 11 линий метрополитена и 9 пересадок на радиальные направления железной дороги.

Ожидаемая интенсивность движения составит до 100 пар пассажирских поездов в сутки, также сохранится грузовое движение. В часы пик интервал между поездами составит не более шести минут. Перевозить пассажиров будут специальные электрички повышенной комфортности. А для маломобильных групп будут курсировать специальные электропоезда.

Кроме того, на 13 ТПУ оборудуют перехватывающие парковки. Вдоль МКЖД создадут комфортные и безопасные условия для пассажиров. Будут обустроены подъезды и пешеходные дорожки, ведущие к станциям.

На МКЖД будут действовать проездные билеты и тарифы московского метрополитена. Пересадка с МКЖД на метро и обратно будет бесплатной.