Движение в Северо-Западном тоннеле восстановлено

Аварийные работы в Северо-Западном тоннеле полностью завершены

Движение транспорта в Северо-Западном тоннеле, прерванное из-за ДТП, восстановлено, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в тоннеле цементовоз столкнулся с "КамАЗом", после чего первая машина загорелась. По некоторым данным, водитель цементовоза превысил разрешенную скорость и врезался в "КаМАЗ", который очищал стены тоннеля.

Восстановительные работы, которые проводили сотрудники МЧС и "Гормоста", были завершены в срок – до 11.00. "Водитель цементовоза с места происшествия скрылся, сейчас устанавливается его личность", - отметил глава департамента ЖКХ и благоустройства Андрей Цыбин.

Как добавил чиновник, "цементовоз перевернулся, повредив стены и систему освещения тоннеля". Поднимать грузовик пришлось с помощью тягачей.