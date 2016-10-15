Движение поездов на красной ветке задерживалось из-за инцидента с пассажиром

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Движение поездов задерживалось на Сокольнической линии метро в субботу, 15 октября, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в социальной сети Twitter. Временно остановить поезда пришлось из-за инцидента с пассажиром.

Движение было восстановлено и постепенно входит в график, отметили представители подземки.

Как рассказал Агентству "Москва" пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, поезда следовали с увеличенными интервалами потому, что на станции "Любянка" пассажир упал на рельсы.

Машинист поезда успел затормозить, а 64-летнего москвича подняли на платформу. Для этого на 15 минут сняли напряжение с контактного рельса. В момент происшествия упавший пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. Он получил несколько легких травм, жизни мужчины ничто не угрожает.