В центре города попал в аварию американский дипломат

Дорожное происшествие произошло накануне вечером на улице Большая Дорогомиловская. Автомобиль Volvo XC90, за рулем которого находился атташе посольства США в России, столкнулся с машиной Citroen C4, следовавшей в попутном направлении.

ДТП обошлось без пострадавших, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах города.

Автомобиль американского гражданина получил механические повреждения.

Официального подтверждения этой информации от посольства США и столичного управления полиции пока не поступало.