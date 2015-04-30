Более 7 тысяч полицейских будут дежурить в городе 1 мая

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Около 7 тысяч полицейских будут дежурить в столице 1 мая, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Помимо правоохранителей, в дежурстве примут участие военнослужащие внутренних войск и дружинники.

Кроме того, в городе на 1 мая запланированы несколько массовых мероприятий, и для обеспечения безопасности их участников поставят более 150 рамок металлодетекторов.

Большая их часть – 130 штук – поставят на Красной площади: 40 металлодетекторов на Варварке, еще 40 – поперек Кремлевской набережной, 30 – поперек Большого Москворецкого моста и еще 10 на Ильинке.

Также 12 рамок поставят для прохода на митинг на площади Революции, четыре – для прохода на шествие от Самотечной площади до Суворовской площади, пять – для прохода на митинг на Пушкинской площади и еще пять – для прохода на митинг у станции метро "Щукинская".

Один металлодетектор будет работать для проходящих на митинг на площади Краснопресненская Застава.