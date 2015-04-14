Летом в центре города будут усилены пешие патрули

Фото: ТАСС/ Кристина Кормилицына

Управление внутренних дел по Центральном административному округу собирается в летний сезон увеличить плотность пеших патрулей. Об этом в интервью M24.ru сообщил начальник УВД по ЦАО Александр Букач. По его словам, к охране порядка также планируется привлекать ЧОПы, кинологов с собаками, дружинников и общественные организации.

"На время летнего сезона мы разработаем дополнительные планы охраны общественного порядка, особенно в местах массового отдыха населения, в том числе на водных объектах, - пояснил Букач. - Будем привлекать сотрудников частных охранных предприятий. В качестве дополнительных сил с целью увеличения плотности нарядов будет рассмотрен вопрос о привлечении дополнительных сил".

По словам собеседника M24.ru, сейчас УВД по ЦАО привлекает к рейдам по округу в качестве эксперимента также представителей общественности и кинологов с собаками. "Так, в феврале в центре Москвы проходили оперативно-профилактические мероприятия на территории Таганского и Басманного районов, Китай-Города, Арбата, - отметил Александр Букач. - В мероприятии были задействованы полицейские патрульно-постовой службы УВД по ЦАО и Центра кинологической службы УВД со служебными собаками, сотрудники частных охранных предприятий, добровольной народной дружины, в том числе со служебными собаками из кинологического клуба "Сокольники", представители общественных пунктов охраны порядка. Кроме того, в рейдах принимали участие представители общественной организации "Офицеры России".

Букач напомнил, что в центре Москвы сейчас действует 10 штабов народной дружины численностью 1145 человек. При этом казачьи формирования полиция ЦАО использовать пока не собирается.

Что касается частных охранных предприятий, стражи порядка активно сотрудничают с ними во время розыска преступников и правонарушителей. "Когда совершается преступление на территории округа, мы передаем информацию не только всем нарядам на территории округа, но и в дежурные части ЧОП. Может случиться, что они станут свидетелями происшествия, - сказал Букач. - Они в последнее время помогают задерживать нарушителей правопорядка и даже преступников". Он пояснил, что чоповцы задерживают правонарушителей и вызывают полицию, которая приезжает и доставляет задержанного в отделение.