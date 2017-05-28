Самолет Москва – Бодрум сел в Краснодаре из-за драки пассажиров

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пассажиры подрались в самолете, летевшем из Москвы в турецкий Бодрум, сообщает "Интерфакс". Из-за этого воздушное судно вынужденно село в Краснодаре.

Инцидент произошел ночью. Отмечается, что дебошир вел себя неадекватно, по всей видимости, злоупотребив крепкими алкогольными напитками еще до вылета, и в итоге устроил драку со своими соседями.

Когда командир судна узнал, что бортпроводникам не удалось успокоить мужчину, он принял решение прервать полет. Зачинщика драки сняли с рейса и передали краснодарским полицейским. После этого лайнер продолжил полет в назначенную точку.