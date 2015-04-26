Форма поиска по сайту

26 апреля 2015, 22:15

Около 15 человек пострадали в драке футбольных фанатов в центре города

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В центре Москвы произошла массовая драка футбольных фанатов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стычка между фанатами произошла в спортбаре по адресу: улица Лесная, 55. По предварительным данным, участвовали в ней более 50 человек.

По словам источника агентства, пострадали при столкновении от 10 до 15 человек, точное число пока неизвестно. По информации "Интерфакса", трое участников драки доставлены в медучреждения.

Как сообщает ТАСС, полиция задержала 10 человек. Драка произошла на бытовой почве.

