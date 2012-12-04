Фото: ИТАР-ТАСС

Накануне в Голландии футболисты юниорской команды "Нойв Слотен" избили бокового судью Ричарда Новехуйзена. Пострадавший на следующий день скончался в больнице. Подростки, избившие судью, задержаны. Увы, случаи нападения игроков на арбитров не являются редкостью. В этой статье мы припомним случаи нападения на футбольных арбитров, произошедшие в последние годы.

Как ни странно, судей избивают не только в латиноамериканских странах. Труженикам свистка достается везде - и на Туманном Альбионе, и в Италии, в Бразилии и в России - нигде арбитр не может чувствовать себя в безопасности. Судей бьют все: футболисты, тренеры, болельщики... Иногда на "людей в черном" бросаются даже сотрудники полиции.

Начнем с российских примеров, некоторые из которых в прямом смысле слова потрясли мир.

Случай в Грозном. Избиение Спартака Гогниева

Пожалуй, самый громкий случай избиения на футбольном поле в российском спорте. В столицу Чечни приехал дублирующий состав "Краснодара" - провести очередной матч первенства против хозяев поля. Игра у гостей не клеилась, мяч никак не хотел идти в ворота, к тому же довольно загадочные решения начал принимать главный арбитр встречи. Это сильно не понравилось игроку "Краснодара" Спартаку Гогниеву. Нападающий гостей решил воззвать к совести арбитра, но сделал это в таких красочных выражениях, что немедленно схлопотал красную карточку.

Наверное, на этом вся история закончилась бы, мало ли происходит удалений в российском футболе, но Гогниев не стал уходить с поля. Сначала он набросился на арбитра, а потом начал оскорблять игроков "Терека". Дальше на поле начал твориться уже самый настоящий беспредел - на газон выбежали неизвестные люди и набросились на Гогниева. Футболиста начали избивать прямо на поле, а продолжили - в подтрибунном помещении. Причем, как утверждали очевидцы, в расправе участвовали сотрудники чеченской полиции.

Дело стало необычайно резонансным и докатилось даже до УЕФА, который обычно предпочитает не вмешиваться в дела национальных футбольных федераций. Контрольно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал Гогниева за нападение на судью и "недостойное поведение" на 6 матчей, а "Терек" был оштрафован на 500 тысяч рублей. В УЕФА это решение КДК назвали "позором".

"Сахалинский инцидент". Избиение судьи Павла Барского

На самом высоком уровне футбольных соревнований эмоции редко выходят из-под контроля, а вот в любительских и полулюбительских матчах такое бывает сплошь и рядом. 17 июля 2008 года это произошло в матче первенства Сахалина между холмским "Портовиком" и футбольным клубом "Ноглики". Капитан "Ноглики" Юрий Кимайкин возмутился тем, что арбитр Павел Барский засчитал гол, забитый, по его мнению, из положения "вне игры" и принялся с жаром отстаивать свою позицию.

Судья послушал нецензурные аргументы Кимайкина и принял решение показать ему карточку. Какую, так и осталось загадкой, поскольку разъяренный игрок пустил в ход кулаки и с первого удара отправил Барского в нокаут. Нарушителя порядка тут же увели с поля сотрудники правоохранительных органов, а арбитр, когда пришел в себя, карточкой все же воспользовался и удалил Кимайкина с поля.

За атаку на рефери Кимайкина пожизненно отстранили от футбола.

"Сатурн" - ЦСКА и драка футболистов

Редкий случай, когда для описания того, что происходило на футбольном поле, трудно подобрать слова. "Жестокая заруба", "беспощадный бой", не в полной мере передадут то, что творилось в тот день на арене в Раменском. В бескомпромиссном матче арбитр Александр Гончар позволил командам играть максимально жестко, за что и поплатился. За несколько минут до финального свистка игрок ЦСКА Юрий Жирков, возмущенный грубой игрой со стороны футболистов "Сатурна", буквально "срубил" одного из них в жестком подкате. Судья бросился к месту событий остудить страсти, но было уже поздно.

На поле началась массовая драка, в которой приняли участие практически все футболисты, находившиеся на поле. Попало и главному арбитру, на долю которого досталось несколько ударов. В побоище поучаствовали и люди из "группы поддержки". В итоге Гончар показал четыре красные карточки: по две игрокам "Сатурна" и ЦСКА, а после окончания встречи поспешил скрыться в подтрибунном помещении, спасаясь от летевших в него с трибуны бутылок.

Избиение судьи Колобаева

Один из самых нашумевших случаев, который нельзя не упомянуть в рамках статьи, хоть и произошел он не на футбольном поле. Арбитр Александр Колобаев был избит около своего дома неизвестными. Судья получил сотрясение мозга, перелом носа и ребра.

В нападении на рефери заподозрили болельщиков "Спартака", поскольку перед избиением Колобаев работал на матче "Спартак" - "Торпедо" и принял несколько спорных решений в пользу противников "Спартака".

Драка на матче "Кубань" - "Локомотив" (Чита)

Досталось судьям и в 2001 году в матче первого дивизиона между краснодарской "Кубанью" и читинским "Локомотивом". Страсти начали накаляться после того, как главный арбитр встречи Сергеев засчитал гол, забитый, по мнению гостей, из положения "вне игры". Читинцы всей командой побежали доказывать линейному арбитру свою правоту, а самым лучшим доказательством, видимо, должно было послужить то, что один из игроков "Локомотива" запустил в лайнсмена мячом. Удивительно, но за этот поступок он даже не был удален с поля, Сергеев посчитал возможным обойтись предупреждениями.

За это судейская бригада поплатилась сразу по окончании матча - игроки гостей атаковали лайнсмена Никитина и нанесли ему несколько ударов, повалив на газон. От более серьезных неприятностей судью спасли краснодарцы, утихомирившие драчунов.

После приведенных примеров может сложиться впечатление, что в России исключительно плохо относятся к арбитрам, и судья - крайне опасная профессия. Это не совсем так, за рубежом ситуация ничем не лучше. Судей бьют даже в таких толерантных странах, как Франция, Голландия и Бельгия. Попадает арбитрам и в английской премьер-лиге. Приведем несколько примеров.

Дисквалификация Луизао

Случай, произошедший совсем недавно, перед еврокубковыми баталиями "Бенфики" с московским "Спартака". Один из основных защитников лиссабонской команды Луизао отличился на предсезонном матче "Бенфики" с немецкой "Фортуной".

В одном из эпизодов встречи судья принял достаточно спорное решение. Его немедленно обступили яростно протестовавшие игроки "Бенфики". Луизао свой протест выразил в форме рукоприкладства, боксерским хуком отправив рефери в нокаут.

За это он был удален с поля и дисквалифицирован на два месяца.

Удаление Паоло ди Канио

Обычно судей бьют не самые известные футболисты. Одним из редких исключений стал знаменитый итальянский игрок "Шеффилда Уэнсдэй" Паоло ди Канио, который выместил злость на судье после удаления в матче с "Арсеналом".

Ди Канио подрался с игроком "Арсенала", но арбитр принял достаточно странное решение удалить с поля одного итальянца. Капитан "Шеффилда" усмотрел в этом несправедливость и толкнул судью так, что тот повалился на землю.

Отметим, что ди Канио вообще отличался довольно экстравагантным поведением на футбольном поле. Многим памятен его "фэйр-плей", когда итальянец сорвал атаку своей команды, чтобы врачи могли оказать помощь лежащему на газоне игроку соперника.

Спасение арбитра бойцами "Беркута"

Из ряда вон выходящий случай, когда в матче профессиональных команд успокаивать страсти на поле пришлось "силовикам". Вратарь украинской "Зари" Шуховцев впал в дикую ярость после того, как арбитр назначил в ворота луганского клуба пенальти и набросился на рефери.

После того, как судья удалил нарушителя спокойствия с поля, Шуховцев не изъявил никакого желания уходить и продолжил выяснение отношений. Унять разбушевавшегося голкипера не сумели даже партнеры по команде и лишь при появлении на поле сотрудников "Беркута", вратарь успокоился и позволил себя увести.

Драка, чтобы побыстрее стать тренером

Произошедшее в чемпионате Молдавии носит в себе некий налет комедийности: футболист ударил удалившего его судью, чтобы побыстрее перейти к тренерской карьере. 35-летний Юлиан Бурсук, ранее выступавший за сборную Молдавии сорвал злость на рефери и был уведен в раздевалку.

Уже на следующий день Бурсук заявил о завершении спортивной карьеры и переходе к тренерской работе. Национальная федерация футбола дисквалифицировала игрока на два года.

Впрочем, сами судьи порой не остаются в долгу и атакуют футболистов, а иногда даже болельщиков. Но обо этом M24.RU расскажет в следующий раз.

Василий Макагонов @vmakagonov