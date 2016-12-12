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Пьяный мужчина напал с ножом на душевнобольного сына на севере столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как удалось установить полиции, в семье произошла ссора. В ходе конфликта сын толкнул отца, тот упал и ударился головой об пол. Поднявшись, он взял кухонный нож и ударил им сына в грудь и левое плечо.

Сын позвонил в полицию и сообщил о потасовке. Его госпитализировали с ножевыми ранениями в ГКБ имени Боткина.

Инцидент произошел в доме на Хорошевском шоссе. Позже выяснилось, что 40-летний пострадавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере.