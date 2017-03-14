Форма поиска по сайту

14 марта 2017, 19:05

Экология

Около 13 человек погибли в Эквадоре из-за сильных дождей и наводнений

Фото: AP/Dolores Ochoa

Около 13 человек погибли и пять тысяч семей пострадали от сильных дождей и наводнений в Эквадоре, сообщает президент страны Рафаэль Корреа в своем Twitter-аккаунте.

Президент также отметил наличие потерь в производстве. Однако Корреа добавил, что некоторые гидрологические проекты помогли снизить ущерб от стихии.

Национальный институт метеорологии и гидрологии Эквадора подсчитал, что объем осадков за 13 дней марта в стране достиг месячной нормы. Утихнут дожди только к началу апреля.

