ГИБДД предупредила водителей о гололедице на дорогах

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В столице пошел снег, и в связи с ухудшением погодных условий ГИБДД просит водителей быть предельно внимательными, сообщает пресс-служба ведомства.

"При смене сезонов в утренние и вечерние часы возможно образование гололедицы, а появление тумана сокращает видимость", – добавили в ГИБДД.

Поэтому Госавтоинспекция просит соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

Пешеходам же, по мнению дорожной полиции, при переходе дороги необходимо учитывать образование наледи на проезжей части и ограниченную видимость из-за мокрого снега.

Телеканал "Москва 24" уточняет, что снег, переходящий в дождь, будет идти весь день. Днем 24 октября характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, в некоторых районах также возможны небольшие осадки.