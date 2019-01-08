Как начать новую жизнь: психологи развенчивают мифы и дают инструменты

Обещания начать новую жизнь после праздников – непременный атрибут каждого Нового года. Насколько реальны эти обещания и можно ли их выполнить? Портал Москва 24 узнал мнение специалистов на этот счет. Чтение этого текста оказывает терапевтическое воздействие и помогает лучше спать по ночам (но это не точно).

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Почему мы пишем себе новогодние обещания

– "После работы друг каждый день в спортзал ходит, а я уже полгода записаться не могу!"

– "Даже дети спокойно по-английски понимают, а я только в школе его учила!"

– "Не могу на себя в зеркало смотреть, сколько можно есть?"

Знакомые мысли? У всех нас есть идеальный образ, которому хочется соответствовать. Кто-то видит себя в кресле крупного начальника, кто-то хочет говорить с друзьями на трех языках и остроумно шутить, а кто-то мечтает об идеальной фигуре. Общее у этих ситуаций одно – мы недовольны собой сегодняшним.

А вокруг все подводят итоги года, строят планы на будущее, даже само название праздника намекает нам на то, что все сегодняшнее становится прошлым. Разве есть лучшее время, чтобы начать новую жизнь? Клинический психолог, писатель Михаил Хорс говорит о том, что желание новогодних перемен – это смесь атмосферы и особенностей психики. "Это некая боль, которая накапливается у человека в процессе жизни, и недовольство собой, недовольство своей жизнью, недовольство другими людьми. Есть потребность в изменениях, и есть понятное такое желание привязать изменения к какой-то дате, пограничной точке. А на Новый год люди еще и волшебства ждут", – рассказывает Михаил.

Старая новая жизнь

Конечно, после Нового года ничего не меняется. Чаще мы даже не приступаем к обещанному, кто-то пытается преодолеть себя на морально-волевых, но привычки берут свое. В остатке получается только ненависть к собственному безволию.

Но насколько мы справедливы к себе? Специалисты объясняют, что недовольство собой часто связано не с реальными проблемами, а с нашими собственными взглядами. Старший брат в школе был отличником и олимпиадником, родители постоянно ставили его в пример? Добро пожаловать в клуб вечно жаждущих успеха. Психолог, психотерапевт Мария Рудакова советует для начала осознать, откуда идет желание новой жизни. "Для кого человек хочет изменений? Может быть, он старается для своих родителей. А может, здесь дело в такой вещи, как супер-эго, где заложены наши идеалы и мораль. Причем иногда это такие суперидеалы и супермораль, которые никакого отношения к реальности не имеют", – комментирует эксперт.

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Недовольство возникает и от переоценки своих возможностей. Нам кажется, что мы четко осознаем проблему и знаем, как ее решить. Нужно просто взять и начать делать по-новому, это ведь совсем не сложно! Но любое изменение в жизни, даже небольшое – это серьезный стресс для психики. Мария Рудакова считает, что люди недооценивают тяжесть перемен. "Изменение – это страдание, это необходимость выдерживать боль. Это принятие реальности, что я не всемогущ, что я тот, кто я есть, со своими особенностями. Поэтому все методики в интернете "Как изменить свою жизнь" – это способ избегания боли. Они могут поддерживать человека, потому что становятся такими идеальными родителями, ориентирами. Но тогда возникает вопрос, когда уже произойдет сепарация, когда мы отделимся от родителей и сможем сами все это переносить", – считает эксперт.

В конце концов, попытки начать новую жизнь создают замкнутый круг. Мы начинаем себя менять из-за недовольства собой, терпим неудачу, обвиняем себя, и недовольство лишь усиливается. И опять по новой. Но даже первая неудача – повод задуматься, может, мы не готовы к таким серьезным изменениям? Михаил Хорс объясняет, что часто люди не замечают внутренних преград. "Большинство людей считают, что им ничего не мешает поменяться, а они этого не делают, потому что плохие. Но пока нет ответа на вопрос, что мне внутри меня мешает меняться, попытка изменений приведет к новому витку недовольства собой", – считает Михаил.

Дорогу осилит идущий

Получается, что изменить себя невозможно? Конечно, речь не об этом. Нужно изменить сам подход к проблеме. Для начала перестаньте себя ненавидеть. Это банально, но ненависть действительно очень плохо мотивирует и при этом выматывает. Михаил Хорс согласен с тем, что первый шаг для изменений – это перестать себя ругать за отсутствие изменений. "Ненависть и отрицательное восприятие себя приводит к потере ресурсов, мы недовольством собой забираем собственные силы. Да, не меняюсь, что ж я буду себя за это лопатой по голове бить? Нет, не буду. Раз не меняюсь, значит, что-то мне мешает, вот важный ответ", – объясняет эксперт.

Изменить себя и свою жизнь можно, но делать это нужно постепенно и не привязываться к датам. Не "новая жизнь с Нового года", а что-то небольшое, но сейчас. Брать задачи по силам – ключевой момент. А вот для того, чтобы понять свои силы, придется провести внутренний анализ. Михаил Хорс считает, что честный разговор с самим собой лучше всего подтолкнет к изменениям. "Проанализировать, почему я не делал этого раньше. Что мне мешало внутри меня. Внутренних причин может быть много – это страхи, обиды, неправильная оценка себя самого. Люди чаще себя оценивают сильнее, чем они есть на самом деле. Раз ты этого не делаешь, ты слабее в два или в три раза, бери задачи по силам. Реализуя их по чуть-чуть, в итоге станешь сильнее и сможешь замахиваться на более серьезные задачи", – уверяет психолог.

Ну и самое главное, не нужно оставаться один на один со своими проблемами. Человек – существо социальное, и лучше всего его меняет общение с другими людьми, окружающая обстановка. Если вы хотите поменять свою жизнь в лучшую сторону, не нужно закрываться в собственном уютном мирке, а наоборот, раскрывать все окна. Мария Рудакова советует не забывать и о специалистах, которые могут помочь в изменениях. "Меняет взаимодействие с терапевтом, с психоаналитиком. Изменяет человека социум: изменился социум – изменилась личность. Меняет жизненный опыт человека, все это нам в копилку. А кто не может взять, тот будет разрушать и исторгать из себя. Ходит человек к психоаналитику, например, он меняется, потому что аналитик предоставляет ему возможность и пространство психическое. Можно, конечно, все выкинуть и начать заново, никто не запретит, но это не решение проблемы, а форма защиты, отрицание, то есть взять и все стереть", – рассказывает эксперт.