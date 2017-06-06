Форма поиска по сайту

06 июня 2017, 18:48

Происшествия

Россиянка в Дубае получила тюремный срок за неприличный жест

Фото: AP/RUDI BLAHA

Россиянку приговорили к трем месяцам тюремного заключения за неприличный жест, который она сделала во время дорожного конфликта на одном из островов ОАЭ – Пальма Джумейра, сообщает The National.

Конфликт с гражданкой США произошел 24 мая 2016 года. По ее словам, россиянка начала безрассудно менять полосы движения и внезапно остановилась перед ее машиной. Прежде чем показать средний палец, обвиняемая также напала и оскорбила американку.

Женщина, находившаяся в автомобиле с россиянкой, извинилась за поведение подруги. Она сказала, что ее приятельница пьяна.

Дорожная полиция выписала россиянке штраф за то, что она предоставила не свое водительское удостоверение, а подруги. После отбытия наказания женщину депортируют из страны.

