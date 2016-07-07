Увеличение числа камер приведет к снижению количества ДТП

Количество дорожных камер в столице увеличится в 1,5 раза

До конца года в столице планируется установить еще 500 комплексов фото- и видеофиксации. Таким образом общее количество камер приблизится к полутора тысячам. К чему приведет увеличение числа камер на столичных дорогах, в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал гендиректор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников.

"Камеры стали достаточно эффективным элементом профилактики. Отмечу, например, что скоростной режим на тех участках, где установлены камеры или их муляжи, действительно снижается – никто не хочет получать штрафы за превышение скорости. Кроме того, снижение скоростного режима приведет и к уменьшению числа ДТП", – объяснил Мельников.

Эксперт подчеркнул, что сейчас существует огромное количество различных видов камер, помогающих фиксировать те или иные нарушения.

"Гораздо проще делать все по правилам, а не угадывать, где стоит камера и что она фиксирует. В любом случае, тренд на снижение аварийности и смертности на российских дорогах, отчасти и благодаря камерам, существует", – добавил Мельников.

Ранее сообщалось, что число аварий на участках дорог, где установлены камеры фотовидеофиксации, снизилось на 37 процентов.

По словам заместителя начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Евгения Ефремова, на участках дорог, где установлены камеры, количество ДТП с пострадавшими снизилось на 35 процентов и с погибшими на 27 процентов.

Комплексы фотовидеофиксации устанавливают не только для снижения аварийности на проблемных участках дорог, но их также используются для анализа актуальной дорожной ситуации в городе, количестве машин, затруднениях в движении.