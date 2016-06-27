Определен подрядчик для проектирования Южного дублера Кутузовского проспекта

Фото: ТАСС/Сергей Калачев

Департамент строительства выбрал подрядчика для проектирования Южного дублера Кутузовского проспекта, сообщает пресс-служба ведомства.

Победителем конкурса стало ОАО "Моспроект-3". Цена, предложенная победителем, составляет 883,1 миллиона рублей. В ближайшее время с подрядной организацией будет заключен контракт, после чего начнется проектирование объекта.

Компания должна будет выполнить проектно-изыскательские работы строительства около 11,5 километра дорог, включая 5,5 километра основного хода, 4,3 километра съездов, 1,2 километра улицы Минская и прилегающие участки улично-дорожной сети.

Также предусмотрено проектирование восьми путепроводов, в том числе через железнодорожные пути Киевского направления МЖД, двух разворотных эстакад на участке от Минской улицы до Третьего транспортного кольца, четырех железобетонных мостов через реку Сетунь, реконструкция пятипутного и двухпутного железнодорожных путепроводов, а также строительство нового железнодорожного путепровода.

На участке строительства будут запроектированы четыре подземных пешеходных перехода, почти 4 километра шумозащитных экранов. Кроме этого, проектировщику необходимо будет предусмотреть оборудование велодорожек в местах проведения благоустройства.

Строительство и реконструкцию магистрали планируется провести с привлечением средств инвесторов.

Южный дублера Кутузовского проспекта начнется на улице Генерала Дорохова и пойдет вдоль Мосфильмовской улицы до Третьего транспортного кольца. Предполагается, что проезд по нему будет бесплатным.

Планируется также строительство северного дублера проспекта. Протяженность трассы составит около 11 километров, ширина – не менее четырех полос. Большая часть дороги будет проходить по эстакадам и мостам от Молодогвардейской транспортной развязки до Московского международного делового центра "Москва-Сити". Дублер станет платной дорогой, хотя первое время после запуска движения автомобилисты смогут пользоваться им бесплатно.