Изменилась схема движения по Ярославскому шоссе

Ярославское шоссе. Фото: ИТАР-ТАСС

31 июля изменилась схема движения транспорта по Ярославскому шоссе, сообщает пресс-служба департамент строительства. Теперь автомобили в сторону центра будут двигаться по временному дублеру на участке от дома 55 до дома 49.

Ширина проезжей части временного дублера составляет 10,5 метров, ограничение скорости движения транспорта – 40 км в час, полосы движения обозначены временной разметкой. За 120 метров до участка установлены дорожные и информационные знаки.

На прошлой неделе на Ярославке в связи с реконструкцией подземного перехода в районе дома 51 открылся временный дублер по направлению в область. Скорость движения по нему также ограничена 40 км/ч.

Напомним, в сентябре прошлого года на участке Ярославского шоссе от МКАД до Третьего транспортного кольца организовали бессветофорное движение. Кроме того, на участке от Северянинского моста до МКАД были созданы боковые дублеры для машин и выделенная полоса для общественного транспорта.

А от Садового кольца до Северянинского моста расширили проезжую часть в районе Крестовского путепровода и ВДНХ. Также на этом участке появились заездные карманы. А в июле 2013 года на Ярославском шоссе открылась новая эстакада в районе пересечения улицы Вешних Вод с Проектируемым проездом №5061.Также власти Москвы планируют расширить шоссе за пределами МКАД.