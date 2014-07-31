Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

31 июля 2014, 11:00

Изменилась схема движения по Ярославскому шоссе

дороги дублеры новые схемы движения Ярославское направление строительство и реконструкция

Ярославское шоссе. Фото: ИТАР-ТАСС

31 июля изменилась схема движения транспорта по Ярославскому шоссе, сообщает пресс-служба департамент строительства. Теперь автомобили в сторону центра будут двигаться по временному дублеру на участке от дома 55 до дома 49.

Ширина проезжей части временного дублера составляет 10,5 метров, ограничение скорости движения транспорта – 40 км в час, полосы движения обозначены временной разметкой. За 120 метров до участка установлены дорожные и информационные знаки.

На прошлой неделе на Ярославке в связи с реконструкцией подземного перехода в районе дома 51 открылся временный дублер по направлению в область. Скорость движения по нему также ограничена 40 км/ч.

Ссылки по теме

Напомним, в сентябре прошлого года на участке Ярославского шоссе от МКАД до Третьего транспортного кольца организовали бессветофорное движение. Кроме того, на участке от Северянинского моста до МКАД были созданы боковые дублеры для машин и выделенная полоса для общественного транспорта.

А от Садового кольца до Северянинского моста расширили проезжую часть в районе Крестовского путепровода и ВДНХ. Также на этом участке появились заездные карманы. А в июле 2013 года на Ярославском шоссе открылась новая эстакада в районе пересечения улицы Вешних Вод с Проектируемым проездом №5061.Также власти Москвы планируют расширить шоссе за пределами МКАД.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать