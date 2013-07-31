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Новые эвакуаторы начнут работать в Москве с конца сентября. Конкурс на закупку 155 современных машин был объявлен 26 июля, информирует пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

К эвакуаторам предъявляется ряд требований, в частности, они должны быть произведены не ранее 2013 года, а экологический класс не должен быть ниже Евро-5.

Помимо этого, вся закупаемая техника должна быть оснащена манипулятором с вылетом стрелы до 11 метров для эвакуации машин из недоступных для обычных эвакуаторов мест, например, с тротуаров, из-за остановок или ограждений, чтобы не нанести вред автомобилю.

"Эвакуаторы должны быть оснащены системой GPS/ГЛОНАСС для оптимизации процесса - система будет находить ближайший к месту нарушения эвакуатор. Направление эвакуаторов на работу производится единым диспетчерским центром ГКУ "АМПП". Оформление транспортного средства для эвакуации на специализированную стоянку осуществляет сотрудник ГКУ "АМПП", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что каждый эвакуатор предоставляется с экипажем на 365 календарных дней на 5 лет, 1 300 эвакуаций в месяц.