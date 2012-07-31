Власти выявили нарушения в реконструкции 6 вылетных магистралей

ИТАР-ТАСС

Сотрудники департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы выявили ряд недостатков в ходе реконструкции основных вылетных магистралей столицы. Соответствующий список опубликован на сайте департамента.

В ходе мониторинга дорожных объектов, проведенного 24-25 июля, были выявлены недоделки в зонах проведения дорожных работ по реконструкции Каширского, Варшавского, Дмитровского, Ленинградского, Ярославского шоссе и шоссе Энтузиастов.

В частности, в ряде мест перекрыты либо отсутствуют тротуары, не нанесена либо стерлась временная разметка, отсутствуют знаки, отсутствуют сигнальные фонари, обозначающие место проведения дорожных работ, и т.д.

Также в сообщении департамента говорится о том, что в ходе работ недостаточное внимание уделяется вопросу нанесения, обновления и демаркирования временной дорожной разметки, кроме того, необоснованно заужается проезжая часть, что приводит к значительным задержкам в движении автотранспорта.

Напомним, с целью улучшения транспортной ситуации в Москве власти намерены реконструировать все вылетные магистрали города.