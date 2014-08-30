"Грузовой каркас" введут на востоке Москвы 1 октября

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1 октября 2014 года в Москве введут "грузовой каркас", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замруководителя департамента транспорта Алину Бисембаеву.
Напомним, "грузовой каркас" – это улицы, по которым смогут передвигаться грузовики массой более 2,5 тонн. Через жилые кварталы проезд большегрузам будет запрещен.
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По словам Бисембаевой, ввести "грузовой каркас" планировалось раньше, но его отложили из-за сложностей, возникших при установке знаков.
Добавим, что пилотный проект по введению каркаса стартует в Восточном округе. Грузовики смогут передвигаться по 86 улицам, в число которых входят шоссе Энтузиастов, Щелковское шоссе, Большая Черкизовская, Стромынка, Русаковская, проспект Буденного, набережные Яузы и Окружной проезд.
На въездах в жилые кварталы установят знаки, запрещающие транзитный проезд. Штрафовать за нарушение будут сотрудники ГИБДД, сумма санкций составит 5 тысяч рублей.