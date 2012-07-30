На Волгоградском проспекте построят эстакаду и тоннель

ИТАР-ТАСС

Утвержден проект планировки Волгоградского проспекта. На участке от Люблинской улицы до Волжского бульвара построят 570–метровый тоннель и 90–метровую эстакаду, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

В районе пешеходного моста через Люблинскую улицу построят туннель, имеющий две проезжие части по две полосы в каждом направлении. Это позволит организовать бессветофорное движение, уменьшив заторы в этом районе.

Пространство под запроектированной эстакадой на пересечении с Волжским бульваром будет служить для левоповоротного движения с Волгоградского проспекта из области на Волжский бульвар и с Люблинской улицы на Волгоградский проспект в центр. Движение общественного транспорта, выделенные полосы и автобусные остановки перенесется на боковые проезды.

В ближайшие пять лет власти Москвы намерены реконструировать самые загруженные транспортные развязки, некоторые участки МКАД и 19 вылетных магистралей столицы.