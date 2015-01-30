Рост числа ДТП ожидается в столице из-за похолодания

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ЦОДД ожидает роста числа аварий на столичных дорогах в начале февраля. Это связано с грядущим похолоданием и снегопадами, сообщил замглавы учреждения Александр Поляков.

"На следующей неделе со 2 по 8 февраля ожидается снег и похолодание до минусовых температур", - передает слова Полякова корреспондент M24.ru.

Замглавы ЦОДД также добавил, что в связи с этим прогнозируется и рост числа ДТП. "Мы рекомендуем автомобилистам быть внимательными на дорогах, особенно в ночное время", - отметил Александр Поляков.

Отметим, пока в столице держится аномально теплая для января погода. Так в городе ощущается влияние мощного атлантического циклона.

30 января ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и гололед. Во влажном воздухе могут образоваться продолжительные туманы с видимостью 300-500 метров. Столбики термометров покажут до +2 градусов.

Такая погода считается аномально теплой, так как средняя суточная температура будет отличаться от нормы на 8-9 градусов. 31 января температура воздуха в столице может даже подняться выше исторического максимума, прогнозируется до 4 градусов тепла. Прежний максимум для этого дня составляет всего 2,7 градуса.