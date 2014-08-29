Гаишников начали оповещать о лихачах и угонщиках через планшеты

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Руководство ГИБДД начало оповещать патрульно-постовые службы о введении плана "Перехват" через приложение для планшетов "Мобильный инспектор". Об этом M24.ru рассказал сообщил начальник центра телеавтоматического управления дорожным движением ГИБДД Николай Литвинов. Гаишникам на планшеты приходят сообщения с указанием номера автомобиля или его описанием, а также причиной для задержания. Напомним, план "Перехват" вводится, когда нужно поймать лихача, угонщика или уехавшего с места ДТП водителя.

"В приложении "Мобильный инспектор" есть раздел "дежурная часть", куда стекается оперативная информация по городу", - рассказал M24.ru Николай Литвинов в рамках блог-тура в ситуационном центре ГИБДД.

В том числе, туда приходят сообщения о тех, кто "безобразничает на дороге", чтобы машину оперативно задержали сотрудники Госавтоинспекции. Данные нарушителей передаются ближайшим патрулям и постам. "Мы видим позиционирование всех наших машин по ГЛОНАСС и высылаем им ориентировку", - пояснил Литвинов.

Сотрудники, получившие номер машины-нарушителя в рамках плана "Перехват", могут сразу с помощью планшетов подключиться к базе Госавтоинспекции и узнать необходимую информацию о владельце авто, посмотреть его историю нарушений и сведения о машине.

Он также отметил, что сотрудники ГИБДД собираются практически полностью отказаться от бумажных протоколов при оформлении нарушений и аварий на дороге. "В ближайшее время мы хотим добиться показателя 70% по электронным протоколам. Это удобнее, потому что такой протокол невозможно после внесения сведений изменить или удалить. Все равно останется след первоначальных данных", - заявил Литвинов.

Напомним, что в начале августа более 2 тысяч сотрудников Госавтоинспекции получили планшеты со съемной клавиатурой и мобильный принтер для распечатки протоколов. Главным образом планшеты планируется использовать для ускорения оформления аварий.

Пилотная эксплуатация "Мобильного инспектора" показала, что программа может сократить время оформления ДТП с 1 часа до 30 минут, а протокола о правонарушении – с 30 до 15 минут.

В программном обеспечении планшета есть возможность составлять схемы ДТП, искать сведения о водителе по госномеру транспортного средства и составлять протоколы.

Напомним также, что столичные власти планировали создать возможность для "мобильных инспекторов" просматривать данные с городских камер для более точного оформления ДТП. Предполагается, что доступ к камерам инспекторы получат при помощи электронной цифровой подписи, которая уже встроена в планшеты. На интерактивной карте города будут видны все камеры, которые можно будет отсортировать по типу и местоположению. После того, как инспектор выберет нужную камеру, он сможет найти нужный момент записи. В зависимости от скорости интернета, сотрудники будут получать либо видео, либо "раскадровку" записи.

Как заявил адвокат коллегии адвокатов "На Малой Дмитровке" полковник милиции в отставке Евгений Черноусов, преимущество передачи сообщений в электронном виде, а не по голосовой связи состоит в том, что инспекторам не нужно запоминать ориентировку или записывать ее вручную. "Раньше такие сообщения передавались по каналам громкой связи, сотрудник просто их прослушивал, иногда записывал в блокнот", - отметил эксперт.

Однако Черноусов добавил, что сам по себе план "Перехват" срабатывает в единичных случаях. "Дорожно-патрульные службы в городе после сокращения количества инспекторов загружены экстремально. Сотрудник не сможет просто так оставить свои служебные обязанности и погнаться за нарушителем", - пояснил эксперт. По его словам, чаще всего задержания в рамках плана "Перехват" происходят благодаря удачному стечению обстоятельств, когда нарушитель проезжает мимо поста или стоящей патрульной машины.



Председатель московского областного отделение Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров полагает, что передача сообщений в рамках плана "Перехват" через планшеты будет полезна инспекторам ГИБДД. "Например, я сам часто звоню в дежурную часть и передаю сведения о нарушителях на дороге. Если они будут в автоматизированном виде поступать на ближайшие посты, то нарушителей начнут задерживать эффективнее", - полагает эксперт.

Он также пояснил, что сообщения о нарушителях поступают постовым и патрульным службам с различными данными. "Иногда это только госномер автомобиля, иногда лишь цвет и модель машины. В случае, когда известны только внешние приметы, сотрудники Госавтоинспекции останавливают все автомобили, подходящие под описание", - рассказал Дозоров.

Дарья Миронова