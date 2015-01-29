Северо-Восточная хорда может дойти до Открытого шоссе в 2015 году - Бочкарев

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Северо-Восточная хорда может дойти до Открытого шоссе в 2015 году, рассказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в эфире телеканала "Москва 24".

"Мы ждем продления от участка Четвертого транспортного кольца туда дальше, на север, в направлении Открытого шоссе. Сейчас этот участок от Измайловского шоссе до Щелковского мы взяли в работу", - рассказал Бочкарев.

Он отметил, что этот участок предстоит завершить в течение года.

Дороги Москвы: Северо-Восточная хорда

"Мы продлеваем эту часть, делаем ее более эффективной, создаем новую связь поперечную, сбрасываем потоки и из центра, и с МКАД на движение между районами, что очень важно. Эти работы по вылетным магистралям подходят к своему логическому завершению", - добавил Бочкарев.

Напомним, Северо-Восточная хорда должна была стать участком Четвертого транспортного кольца, но проект признали дорогим и низкоэффективным. Вместо него решили построить Северо-Восточную хорду, Северо-Западную хорду и Южную рокаду.

Северо-Восточная хорда призвана связать строящиеся трассы М11 "Москва - Санкт-Петербург" и Москва - Ногинск, при этом минуя заезд в центр города. Трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части Москвы: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Общая протяженность хорды составит 26,6 км.

Общая протяженность хорды – 17,3 километра, на ней будет 15 эстакад, шесть внеуличных пешеходных переходов. Также в проекте предусмотрена реконструкция станции "Лефортово" МКЖД, путепровода и путей.