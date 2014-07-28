Алабяно-Балтийский туннель откроют не раньше вторника

Фото: m24.ru

Движение транспорта по Алабяно-Балтийскому тоннелю, закрытому для ремонта дорожного полотна, все еще не восстановлено. Как сообщили сетевому изданию М24.ru в столичном ГИБДД, туннель могут открыть для автотранспорта только 29 июля.

Алабяно-Балтийский тоннель был закрыт для проезда транспорта в субботу, 26 июля: в туннеле начались ремонтные работы. Как сообщало издание М24.ru ранее, одностороннее движение по туннелю планировалось восстановить 28 июля. Однако завершить ремонт в указанные сроки не удалось. В ГИБДД не смогли назвать точное время открытия туннеля, но подтвердили информацию, что скорее всего туннель будет закрыт для автомобилей до вторника.

Закрытие туннеля – не первое ограничение, с которым сталкивались автомобилисты на этом участке дороги. Ранее в тоннеле вводилось ограничение скорости до 40 км/ч. Эту меру в департаменте транспорта объясняли техническими причинами.

Полностью движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю в обе стороны должно быть восстановлено к концу 2014 года, когда окончательно завершатся строительные работы.