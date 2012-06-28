Власти выделят 200 млн руб. на содержание дорог в «новой» Москве

Столичные власти выделили 200 миллионов рублей на содержание дорог на территориях, присоединяемых к Москве, передает РИА Новости со ссылкой на источник в городской администрации.

Департаменту ЖКХ и благоустройства Москвы выделят из резервного фонда, предусмотренного в бюджете города на 2012-2014 гг., средства на развитие территорий, автомобильных дорог и улично-дорожной сети Троицкого и Новомосковского административных округов.

Соответствующее распоряжение уже подписал исполняющий обязанности мэра Москвы Петр Бирюков.

Изменение границ столицы произойдет 1 июля 2012 года, до этого срока объявлен переходный период. В результате расширения на юго-запад Москва выйдет на границу с Калужской областью. Новые территории города разделены на два административных округа - Новомосковский и Троицкий.