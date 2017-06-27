Сотрудники ЦОДД привели в порядок светофоры и дорожные знаки в центре столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники Центра организации дорожного движения Правительства Москвы привели в порядок объекты транспортной инфраструктуры в центре столицы, сообщает пресс-служба центра.

С начала июня были помыты 227 светофоров, шкафов с контроллерами и кнопок. Кроме того сотрудники помыли дорожные знаки. Заново покрашены 220 объектов инфраструктуры. Был проведен ремонт 228 объектов – светофоров и дорожных знаков, запорной арматуры, труб-стоек.

В ЦОДД напомнили, что ежедневно продолжается ремонт знаков и светофоров по заявкам горожан. За прошедшую неделю в центре обработали более 2,6 тысячи обращений. Из них более двух тысяч касались дорожных знаков и более 500 – светофорных объектов.

Оставить обращение о неисправности средств организации движения можно по телефону, позвонив в контакт-центр "Московский транспорт": 8 (495) 539-54-54.

Подробности о том, как в городе проводят сезонную уборку светофоров читайте в материале m24.ru.