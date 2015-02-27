График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

27 февраля 2015, 13:05

Город

Эстакаду на Варшавском шоссе в Бутово откроют к сентябрю

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Эстакаду на пересечении Варшавского шоссе и 2-й Мелитопольской улицы планируют открыть к концу лета, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

Сейчас строители возводят подпоры магистрали и устанавливают фонари. Кроме того, в подземном переходе через 2-ю Мелитопольскую улицу уже забетонировали тоннельную часть и один из лестничных сходов.

Одновременно с этим строители расширяют улицу, ведут переустройство телефонной канализации и строительство дождевой канализации и водопровода.

Напомним, стройка была возобновлена в июле прошлого года после пятилетнего перерыва. После реконструкции участок протяженностью почти 8 километров станет бессветофорным. Ширина проезжей части расширится с двух-трех до трех-четырех полос в каждом направлении. При этом крайние правые полосы будут разгонными.

Проект реконструкции предусматривает строительство пяти подземных переходов, в том числе у ботанического сада "Вилар", в районе поселения Новоникольское. Будут также построены две развязки – на пересечении с улицей Грина и 2-й Мелитопольской улицей (с путепроводом).

Эстакада протяженностью около 200 метров планируется в рамках строительства многоуровневой развязки на пересечении с улицей Грина. Вдоль шоссе разместятся шумозащитные экраны длиной около 3 километров.

Пешеходные переходы будут оборудованы пандусами для маломобильных групп населения. Дорожную разметку планируется нанести термопластиком со световозвращающими элементами, знаки и указатели – обклеить "светоотражающей пленкой алмазного типа".

Остановки общественного транспорта будут выделены желтыми полимерными лентами. На опоры освещения, светофоров, дорожных знаков и указателей планируется нанести светоотражающую пленку в виде черно-желтых полос.

Сюжет: Реконструкция вылетных магистралей: итоги и планы
дороги Варшавское шоссе эстакады проекты Бутово

