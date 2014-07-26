Движение автомобилей временно ограничат в ЦАО

В центре Москвы ограничат движение транспорта

В субботу, 26 июля, В центре Москвы временно ограничат движение автомобильного транспорта в связи с проведением автопробега в честь 121-летия ГУМа, сообщает телеканал "Москва 24".

Движение в Ветошном переулке уже ограничено. Там нельзя будет проехать до 13.15, а также с 16.00 до 01.00.

С 9.00 до 13.00 будет перекрыта улица Ильинка от Рыбного переулка. Также будут закрыты улицы в районе Кремлевской набережной, от Большого Москворецкого моста до Большого Каменного моста – в обе стороны с 11.45 до 13.15. С 12.15 до 12.45 перекроют движение на Суворовской площади перед Театром Российской армии.

С 12.30 до 15.30 будет закрыто движение на Триумфальной площади, около Концертного зала им. Чайковского, а с 14.45 до 17.00 закроют площадку перед главным зданием МГУ. С 11.45 до 13.15 будет закрыт поворот налево на Васильевский спуск перед Большим Москворецким мостом при движении машин с улицы Ильинка.

Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что в честь дня рождения ГУМа по улицам Москвы проедут более 80 раритетных советских автомобилей: ГАЗ, ЗИМ, ЗИС, ЗИЛ, "Москвич", "Запорожец", "Старт". Самые старые "участники" ралли были выпущены в 30-х годах прошлого века.

Ретромашины стартуют от стен ГУМа в Ветошном переулке в 12.00. Машины будут выезжать на маршрут с интервалом в 30 секунд. Далее ралли пройдет по центру Москвы: по Кремлевской набережной, Большому Москворецкому мосту, набережной Яузы, по Остоженке, Плющихе, Патриаршим прудам, улицам Замоскворечья. Планируется, что участники гонки проедут мимо сталинских высоток, а возле здания МГУ на Воробьевых горах запланирован кофе-брейк.