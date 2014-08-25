В Новой Москве может появиться скоростной монорельс

Фото: пресс-служба "Мортон"

В Новой Москве и Подмосковье могут запустить экологичный скоростной пассажирский монорельс – надземные поезда "Стрела". Как сообщила в понедельник пресс-служба комплекса градостроительной политики, проект скоростной трассы до конца августа рассмотрит московское правительство.

Сейчас на стадии проектирования находятся сразу несколько веток "Стрелы". Предполагается, что в Троицком и Новомосковском округах Новой Москвы 11-километровая линия монорельса соединит населенные пункты Саларьево, Коммунарку и Бутово. Также «Стрела» может появиться на севере и на востоке Московской области. Ориентировочная стоимость строительства 1 км «Стрелы» составляет 11 млн. евро

Фото: пресс-служба "Мортон"

Транспорт типа "Стрела" работает на основе немецкой технологии H-Bahn и давно используется в Европе. Например, в городах Германии скоростные поезда этой транспортной системы без происшествий перевозят пассажиров уже 30 лет. Вагоны перемещаются по монорельсовой дороге на высоте 4,5 метра над землей, развивая скорость до 60-80 километров в час и не мешая городскому наземному транспорту. Линия крепится на опорах, не занимающих много места и не требующих создания сложных инженерных объектов. Монорельсы можно проложить над оврагами, реками, крутыми склонами.

Разработкой новой технологии занимается компания "Мортон", однако к участию в проекте будут привлекаться и другие инвесторы – застройщики крупных жилых объектов, расположенных вдоль линии будущей скоростной магистрали.

"Стрела" – не единственный проект экологичного транспорта, который может быть реализован в столице. Так, M24.ru уже сообщал о планах властей соединить район Бутово и город Видное линией скоростного трамвая. Рельсовый транспорт на электротяге меньше вредит экологии города, чем безрельсовый транспорт, который использует для передвижения топливо. Однако и процесс сжигания топлива можно сделать менее вредным: например, используя такси на газовом топливе. Такие варианты пополнения транспортного парка тоже рассматриваются в столице. Газовые такси дешевле более известного вида экотранспорта – электромобилей. Однако и от них столичные власти не отказываются: к 2015-2016 годам в Москве планируется открыть 250 заправок для транспорта с электрическими двигателями. Более того: в столице планируют создать даже предприятие по сборке электромобилей.